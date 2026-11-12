REC'n'Play 2026: segundo dia tem ativações com empreendedores e interatividade com o público
No local, o público conheceu novos produtos e viveu experiências interativas e gamificadas em diversas exposições
No segundo dia da oitava edição do maior festival de inovação, tecnologia, criatividade e negócios, o REC’n’Play, a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, foi o ponto de ativações preferido dos participantes do evento.
No local, o público conheceu novos produtos e viveu experiências interativas e gamificadas em diversas exposições.
Entre os espaços disponíveis, estavam os da Amazon, do Banco do Brasil, da Prefeitura do Recife, da Petrobras, do Porto Digital e do Sebrae.
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O estudante de psicologia e do Senac Guilhermy Bonfim participou de uma brincadeira na qual os participantes montaram um Jenga gigante no estande da multinacional norte-americana de tecnologia e comércio eletrônico.
“Toda essa experiência aqui do REC'n'Play está sendo muito gratificante. Saímos de uma ativação aqui do Banco do Brasil e viemos ao estande da Amazon. A experiência está sendo muito legal, divertida e criativa”, comentou o estudante.
Para ele, ver o investimento em infraestrutura, educação e tecnologia na prática é o ponto alto do evento, além da possibilidade de socialização entre diversos grupos e de aprendizagem fora da sala de aula.
Ao longo do dia, os participantes contam com uma programação repleta de experiências, interações, inovações e palestras sobre tecnologia e inteligência artificial. O evento segue até sábado (14).
Recentro
Já a Rua do Frevo e a Rua Domingos José Martins contaram com uma programação especial do Recentro, programa da Prefeitura do Recife, voltada para pequenos empreendedores e consumidores.
Entre as atrações estava a Feira Crabolando, um espaço dedicado à economia criativa, com produtos autorais, design e talentos locais.
A fotógrafa e estudante de licenciatura em Artes Visuais Mila Andrade participou pela primeira vez da edição deste ano, nesta quinta-feira, e elogiou a iniciativa.
Para ela, a programação do evento apresenta a cultura da capital pernambucana e do estado ao longo dos quatro dias.
“Esse é meu primeiro dia aqui no REC’n’Play e eu estou gostando muito do evento”, afirmou a fotógrafa.
“A feirinha está sendo maravilhosa, traz muitas atividades e, de fato, a cultura viva de Pernambuco e do Recife. De verdade, todos os eventos e todas as ofertas de cultura estão incríveis e chamando muita atenção. Eu espero, de verdade, que todo mundo possa participar desse evento”, completou.
Para as vendedoras da doceria gourmet By Don Olivier, Lívia Nunes e Manuela Macedo, que estão participando do evento pela primeira vez, a feirinha apresenta uma oportunidade para pequenos empreendedores e turistas no Bairro do Recife.
“É a nossa primeira vez no REC’n’Play, mas estamos muito entusiasmadas. Estamos gostando da experiência e pretendemos voltar no ano que vem”, informou Marcela.
“Gostamos muito da feirinha e da clientela. As pessoas são muito legais e super simpáticas”, completou Lívia.
A programação ficará disponível até sábado (14). Além da feirinha, o Recentro oferece outras ações, como a iniciativa “Sua foto no Centro”, na Rua do Frevo, e a experiência “Tudo nasce do encontro”, na Rua Vigário Tenório.