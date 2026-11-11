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Festival REC'n'Play 2026 tem início com programação interativa ao público no Bairro do Recife O festival que reúne agentes de diversos setores no Bairro do Recife segue até o próximo sábado (14)

A programação do REC'n'Play 2026 teve início a partir da manhã desta quarta-feira (11) com uma série de atividades abertas ao o público.

O dia começou com ativações, oficinas e mesas de conversa espalhadas pelo Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, reunindo agentes de tecnologia, de empreendedorismo, da economia criativa e estudantes até o próximo sábado (14).

A movimentação geral do público tem concentração na avenida Rio Branco. A rua aglomera a maior parte de atividades interativas para os participantes, sem necessidade de agendamento prévio.

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