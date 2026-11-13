A- A+

REC'n'Play REC'n'Play: Arena Pernambuco de Negócios aproxima startups do público A iniciativa, realizada pela SECTI-PE, busca dar mais visibilidade aos negócios de base tecnológica, estimular parcerias e fortalecer a competitividade das startups do estado

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI-PE) ampliou, nesta edição do REC’n’Play, o espaço dedicado ao empreendedorismo inovador. Com startups pernambucanas de diferentes segmentos, a Arena Pernambuco de Negócios ganhou uma nova localização: saiu do segundo andar de um prédio e foi para a rua, aproximando empreendedores do público, de potenciais investidores e clientes. A estrutura está localizada na área externa do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), no Bairro do Recife.

A iniciativa, realizada pela SECTI-PE, busca dar mais visibilidade aos negócios de base tecnológica, estimular parcerias e fortalecer a competitividade das startups do estado. Na Arena de Negócios, o público pode conhecer startups de diferentes áreas, como meio ambiente, agronegócio, saúde e governo. Durante três dias do REC’n’Play, de quarta a sexta-feira, das 10h às 18h, 120 startups participam da programação, sendo 40 por dia.

“O objetivo é criar esse espaço para beneficiar startups pernambucanas de base tecnológica de diversos segmentos e que estão em diferentes estágios de maturidade para que elas possam ter oportunidade de interação com potenciais parceiros, investidores, clientes e com a própria população que visita e pode dar um feedback”, explicou a secretária em exercício de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Teresa Maciel.

De acordo com a secretária, a aproximação entre as startups e a população é uma das principais novidades do espaço nesta edição do REC’n’Play.

“Este ano, a gente colocou as startups na rua, mais em contato com a população, porque é isso que queremos. E é um ganha-ganha também para a população, para o jovem que não é empreendedor, mas que pode visitar e se inspirar nessas iniciativas. Assim, facilitamos o acesso da população e também criamos oportunidades para as startups fazerem negócios, estabelecerem parcerias e muito mais.”

Secretária em exercício de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Teresa Maciel. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Programação

Além da Arena Pernambuco de Negócios, o prédio do Nerd conta com uma programação de debates, painéis, palestras e outras ativações. A SECTI-PE participa ativamente das atividades.

“Além da arena, temos uma participação ativa e representativa na programação. Todos os dias, participamos de painéis e palestras, apresentando e discutindo estratégias, programas, cases e experiências. O objetivo é aproximar a população, empreendedores, estudantes e jovens das oportunidades que o estado oferece”, destacou Teresa Maciel.

Inova PE

O governo de Pernambuco tem investido de forma estratégica em ciência, tecnologia e inovação, por meio do Inova PE, que reúne mais de R$ 1 bilhão em investimentos para fortalecer a pesquisa, o empreendedorismo e os ambientes de inovação em todo o estado.

De acordo com a secretária Teresa Maciel, o apoio ao REC’n’Play é uma das iniciativas dessa política, pois promove a circulação do conhecimento, aproxima a tecnologia da sociedade e cria oportunidades de conexões e negócios.

“Dentro do Inova PE a gente tem um eixo que é o empreendedorismo inovador. Dentro desse eixo, nós temos programas para startups de todos os níveis e graus de maturidade. Estamos sempre preocupados com esse cenário, desde a criação da ideia da startup, o fomento para que ela se concretize em um negócio, até ela ganhar competitividade. E o REC’n’Play é uma ferramenta poderosa para se unir a essa estratégia e a esse conjunto de programas que a gente tem de fomento”, disse.

Veja também