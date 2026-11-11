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Rec'n'Play 2026 Rec'n'Play: Arena Pernambuco de Negócios chega ao Nerd conectando startups, investidores e empresas Na Arena, os participantes têm acesso a iniciativas que estimulam conexões estratégicas, troca de conhecimento e novas oportunidades

Uma das principais atrações do Rec’n’Play, a Arena Pernambuco de Negócios começou nesta quarta (11) unindo inovação, tecnologia e empreendedorismo. O evento ocorre pela primeira vez no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), inaugurado pelo Porto Digital em junho deste ano.

A Arena tem o objetivo de aproximar startups, investidores, grandes empresas e instituições públicas em um ambiente feito para gerar oportunidades. Em 2025, foram mais de 200 empresas de tecnologia expositoras e 1.000 'matches' de negócios.

O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, valorizou a importância da Arena em conectar startups e grandes empresas. Ele também destacou que a concentração do espaço no Nerd contribui para esses encontros.

“É fundamental a gente ter dentro do Rec’n’Play a área de negócios. A gente tinha a área de negócios muito espalhada, e a gente resolveu concentrar e montar uma arena só pra isso, porque as conexões acontecem de forma muito mais fácil quando está todo mundo junto. O objetivo é que as pessoas das startups se encontrem com essas pessoas da economia tradicional, de empresas grandes para que as conexões aconteçam”, comentou.

Na Arena, os participantes têm acesso a iniciativas que estimulam conexões estratégicas, troca de conhecimento e novas oportunidades. São elas: Startup Expo, Roadshow de Investimentos, Rodadas de Negócios e Mentorias. A programação ainda conta com debates e atividades de tecnologia, criatividade e cultura.

O Arena Pernambuco de Negócios ocorre pela primeira vez no Nerd. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Para o especialista de inovação do Sebrae-PE Thiago Vieira, a Arena enfatiza o debate sobre futuro, tanto para quem já atua em uma startup, quanto para quem pensa em iniciar uma.

“Na Arena de Negócios, a gente é bem focado nesses negócios de maior maturidade, mas eu acho que o foco principal é: o festival fala sobre futuro. Quando a gente fala de futuro, a gente está observando tendências, novas maneiras de se conectar. Aqui é um ambiente bastante propício para quem pensa em ter uma startup, para quem já tem uma, de olhar para esse futuro e pensar no que a gente pode construir”, afirmou.

Startups

Uma das startups que participam da Arena Pernambuco de Negócios é a FH Data, cofundada por Henrique Carvalho e Fernando Aureliano. Nascida no Porto Digital, a empresa pernambucana, que atua na área de inteligência de dados, ciência de dados e inteligência artificial (IA), participa do evento pela terceira vez.

“Para a FH Data, tem um impacto muito forte na nossa história. Desde o primeiro ano a gente estava aqui absorvendo conteúdo e inovação e crescendo junto com o evento. Além do impacto no ecossistema do Recife, teve um impacto muito grande na nossa história também”, comentou Carvalho.

A Workfacilit, que atua na busca de soluções, através de inteligência artificial, para empresas de todo Brasil, também participa da Arena. O CEO do startup, César Nascimento, valorizou as oportunidades que o evento proporciona.

“A Arena de Negócios tem sido muito importante para conectar essas ideias, essas soluções que nascem aqui no Porto (do Recife) com todas as empresas do mundo que vem participar do evento e, através dessa exposição, conhecem o que a gente tem feito de diferente e de especial, usando tecnologia e inovando”, disse.

Roadshow

Como parte da programação da Arena de Negócios, começa nesta quinta (12) o Rodshow de Investimentos. O momento promove mais de 60 encontros entre investidores e startups de todo Brasil.

Especialista em inovação do Sebrae e coordenador do Roadshow, Péricles Negromonte, destacou o momento como uma possível oportunidade de captação de recursos das startups.

“O Roadshow é importante dentro do Rec’n’Play porque vai proporcionar uma oportunidade das startups captarem recursos para seu crescimento, não só financeiro, mas também muita inteligência para acelerar seus negócios, através das conexões que os investidores fornecem”, analisou.



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