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REC'n'Play 2026 REC'n'Play: Caco Barcellos e Jota Ferreira discutem o papel da comunicação e conexão entre gerações O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), no Cais do Sertão, no Bairro do Recife

O jornalista, apresentador e diretor do Profissão Repórter, da TV Globo, Caco Barcellos, e o comunicador pernambucano e comentarista do quadro “E agora, meu véio?”, do programa Folha da Manhã, da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Ferreira, se reuniram na manhã desta sexta-feira (13) para discutir o papel da comunicação na sociedade no Cais do Sertão.

Na palestra “Quando a cidade fala, quem escuta?”, promovida pela oitava edição do REC’n’Play, maior festival de tecnologia, inovação, criatividade e negócios do Brasil, Caco e Jota falam sobre a importância da escuta e o poder das histórias na conexão entre diferentes gerações.

O objetivo do encontro foi reunir dois olhares e duas trajetórias marcadas pela comunicação, pelo jornalismo e pela capacidade de contar histórias que aproximam pessoas de diferentes idades e gerações.

Caco é um dos jornalistas mais conhecidos do país por suas reportagens investigativas e pela abordagem sensível de temas sociais no Profissão Repórter. Ele construiu uma carreira dedicada a dar voz a diferentes personagens e realidades brasileiras.

Já Jota é um dos grandes destaques do radialismo e da comunicação em Pernambuco. Ele é reconhecido pela sua proximidade com o público e pela contribuição ao jornalismo regional.





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