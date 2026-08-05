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REC'n'Play REC'n'Play Capítulo Saúde reúne especialistas para debater inovação e o futuro da saúde Programação terá mais de 30 atividades com especialistas, startups e lideranças do setor de saúde

O REC'n'Play Capítulo Saúde, novo evento do selo REC'n'Play voltado ao ecossistema de inovação em saúde, reunirá alguns dos principais nomes brasileiros da medicina, comunicação e bem-estar para discutir os desafios e as transformações do setor. A programação, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto, no NERD, contará com mais de 30 atividades, entre palestras, painéis, oficinas e rodadas de negócios.

A abertura do evento, no dia 27 de agosto, às 9h30, será conduzida pela médica pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, Dra. Ana Escobar, que apresentará a palestra "Informação em saúde: como construir confiança em tempos de excesso de conteúdo?". A especialista abordará os desafios da comunicação em saúde diante da proliferação de informações e da desinformação, destacando estratégias para fortalecer a credibilidade e a confiança entre profissionais e pacientes.

Ainda no primeiro dia, às 16h30, o pediatra, sanitarista, escritor e palestrante Dr. Daniel Becker participa de um bate-papo com a plateia com o tema “Pediatria integral em tempos de tecnologia: como cuidar sem perder o humano?”.

No dia 28 de agosto, às 9h30, a jornalista, escritora e especialista em saúde integral e desenvolvimento humano Mariana Ferrão vai seguir com uma programação especial sobre aplicação de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, com reflexões sobre saúde mental.

Além dos palestrantes convidados, o evento promoverá uma programação distribuída em cinco eixos temáticos: Saúde, Bem-Estar e Longevidade; Educação e o Futuro do Trabalho na Saúde; Ética, Governança e Confiança; Tecnologias, IA e Novas Fronteiras; e Negócios, Empreendedorismo e Sustentabilidade. O conteúdo foi desenvolvido para atender executivos, gestores, profissionais da saúde, empreendedores, startups, investidores e pesquisadores.

Cada um desses temas será explorado por meio de debates, paineis, rodas de conversa, oficinas práticas, rodadas de negócios e momentos de networking, criando oportunidades para troca de conhecimento, desenvolvimento de soluções e geração de novos negócios.

Para garantir os ingressos, é necessário acessar o site e realizar a inscrição.

Oficinas práticas

A programação também inclui quatro oficinas voltadas à aplicação prática de tecnologias e inovação no setor:

27 de agosto

9h às 12h: Data-Driven Health: Decisões Estratégicas e Geração de Valor com Dados;

14h às 17h: IA na Prática Médica: Crie seu Próprio Copilot Clínico em 3 Horas.

28 de agosto

9h às 12h: Descomplicando o FHIR: Interoperabilidade Prática para Sistemas de Saúde;

14h às 17h: Do Protótipo ao Mercado: Roadmap Regulatório ANVISA & Go-to-Market na Saúde.

Com foco na geração de conexões estratégicas, o REC'n'Play Capítulo Saúde também promoverá rodadas de negócios entre grandes empresas e startups, além da apresentação de desafios reais de inovação para que healthtechs possam demonstrar suas soluções.

O REC'n'Play Capítulo Saúde é uma realização do Porto Digital, Real Hospital Português e Sebrae/PE, com comunicação conduzida pela Ampla Comunicação.

SERVIÇO

REC’n’Play Capítulo Saúde

Data: 27 e 28 de agosto de 2026

Local: NERD, Recife (PE)

Ingressos:

Passaporte Inspire: Acesso geral ao evento para os dois dias — R$ 100,00 (1º Lote)

Adicional Capacite: Acesso às oficinas — R$ 50,00 por oficina (1º Lote) (Requer ingresso Inspire)

Adicional Conexão: Acesso exclusivo ao Happy Hour — R$ 100,00 (1º Lote) (Requer ingresso Inspire)

Inscrições: https://app.jalanlive.com/recnplaysaude

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