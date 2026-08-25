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INOVAÇÃO REC'n'Play Capítulo Saúde traz debate sobre futuro da saúde com foco em IA e tecnologia ao Recife Evento reúne especialistas, profissionais e empreendedores nesta quinta (27) e sexta-feira (28)

A Cidade do Recife recebe, nesta quinta (27) e sexta-feira (28), o REC’n’Play Capítulo Saúde, que traz a primeira edição temática do selo REC’n’Play dedicada ao setor.

Promovido pelo Porto Digital, Real Hospital Português e Sebrae Pernambuco, o evento reúne especialistas, executivos, empreendedores, profissionais da saúde, investidores e pesquisadores para discutir como a inteligência artificial e a tecnologia podem transformar a gestão, o cuidado e a inovação em saúde.

A programação será realizada no NERD e conta com mais de 30 atividades, entre palestras, painéis, oficinas e rodadas de negócios. Além disso, a comunicação da programação será conduzida pela Ampla Comunicação.

As inscrições para o REC’n’Play Capítulo Saúde devem ser realizadas de forma virtual, por meio da plataforma oficial do evento.

Os interessados podem acessar o link de inscrição e conferir as orientações para participar da programação.

Os encontros serão distribuídos em cinco eixos: Saúde, Bem-Estar e Longevidade; Educação e o Futuro do Trabalho na Saúde; Tecnologias, IA e Novas Fronteiras; Ética, Governança e Confiança; e Negócios, Empreendedorismo e Sustentabilidade.

Programação

Entre os destaques, a palestra “Informação em saúde: como construir confiança em tempos de excesso de conteúdo?” abre a programação com a participação da médica pediatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, Ana Escobar.

A discussão aborda os desafios da comunicação em saúde diante da desinformação e do aumento da circulação de conteúdos digitais.

A relação entre tecnologia e cuidado também será tema do bate-papo “Pediatria integral em tempos de tecnologia: como cuidar sem perder o humano?”.

O encontro terá a participação do pediatra, sanitarista, escritor e palestrante Daniel Becker, que vai discutir infância, cuidado integral e a relação entre profissionais de saúde, pacientes e famílias.

Saúde mental, bem-estar e relações no ambiente corporativo serão debatidos no painel “Essência: patrimônio da humanidade”, conduzido pela jornalista e escritora Mariana Ferrão, especializada em saúde e desenvolvimento humano.

A atividade propõe uma reflexão sobre os impactos do trabalho e a importância de práticas que favoreçam o bem-estar.

A aplicação da inteligência artificial em instituições de saúde será abordada em um painel da Avanade, empresa global de consultoria de tecnologia e serviços digitais.

A discussão tratará de critérios para a adoção da IA em hospitais, considerando impacto clínico, priorização de demandas e decisões estratégicas. A conversa parte da seguinte provocação: se pacientes são classificados pela gravidade, por que a adoção de IA deveria ocorrer por ordem de chegada?

Outro destaque será o painel “A integração parou, e agora? Interoperabilidade em detrimento da integração”, que reunirá Italo Macedo, CEO da GOInterop, e Valdeck Ferreira, gerente de Tecnologia e Transformação Digital do Real Hospital Português.

O encontro discutirá conectividade, segurança e uso estratégico de dados para ampliar a eficiência e a integração dos serviços de saúde.

A programação também conta com atividades práticas, como “Data-Driven Health: decisões estratégicas e geração de valor com dados”, voltada à inteligência de dados, à inteligência artificial e às aplicações clínicas.

Já a oficina “Confiança em Código: comunicação, marketing e IA para a saúde digital” será facilitada por Socorro Macedo, cofundadora da LeFil Company.

Para participar das atividades hands-on, os participantes devem levar um notebook ou um celular.

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