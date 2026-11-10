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REC'N'PLAY

REC'n'Play estreia espaço dedicado ao cinema e destaca produção pernambucana

Cine'n'Play Petrobras ocupa a Avenida Rio Branco, de quarta (11) a sexta-feira (13), com mais de 30 curtas-metragens, experiências audiovisuais e sessão especial de "O Agente Secreto"

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"O Agente Secreto" terá exibição especial nesta quinta (12), no Cine'n'Play Petrobras"O Agente Secreto" terá exibição especial nesta quinta (12), no Cine'n'Play Petrobras - Foto: Victor Jucá/Divulgação

A programação do REC’n’Play 2026 ganha uma nova tela. Nesta edição, o festival de tecnologia, criatividade e inovação inaugura uma frente dedicada ao cinema, com a instalação de uma sala de exibição a céu aberto na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

A iniciativa coloca em evidência o audiovisual produzido em Pernambuco e propõe um diálogo entre a linguagem cinematográfica e as ferramentas que vêm transformando o setor.

Entre as atrações estão mais de 30 curtas-metragens assinados por realizadores do estado e uma sessão especial de “O Agente Secreto”, longa pernambucano indicado ao Oscar 2026.

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Com o nome de Cine’n’Play Petrobras, o espaço estará aberto gratuitamente nestas quarta (11), quinta (12) e sexta (13), sempre das 17h às 22h.

Instalado próximo à entrada do evento, o cinema reunirá trabalhos de diferentes territórios pernambucanos, contemplando variadas estéticas e gêneros.

A seleção foi organizada por Katia Mesel, cineasta com 58 anos de atuação e pioneira entre as mulheres na direção cinematográfica em Pernambuco.

A escolha por concentrar parte significativa da programação em curtas-metragens também recupera um capítulo importante da trajetória audiovisual do estado.

Foi nesse formato que muitos realizadores pernambucanos começaram a construir suas filmografias e a conquistar visibilidade em circuitos nacionais e internacionais, antes de avançarem para produções de longa duração.

“O curta-metragem teve um papel fundamental na história do nosso cinema. Foi por meio dele que os filmes pernambucanos começaram a chamar a atenção nos grandes festivais. Durante muitos anos, foram os curtas que sustentaram o audiovisual do estado e abriram caminho para os longas. É importante que essa produção tenha cada vez mais espaço de exibição e divulgação”, destaca Katia Mesel.

Diferentes telas, novas narrativas
A quarta-feira (11) será dedicada à apresentação integral da mostra, dividida em cinco conjuntos de filmes, com pausas de dez minutos entre as sessões.

Além de produções em formatos tradicionais, a curadoria abre espaço para experiências que incorporam recursos de inteligência artificial e obras pensadas para dispositivos com telas verticais, acompanhando mudanças nos hábitos de consumo e nas possibilidades de criação audiovisual.

Na quinta-feira (12), as atividades começam às 17h, com três sessões de curtas-metragens. O dia reserva ainda a exibição de “O Agente Secreto”, um dos destaques da programação.

Já na sexta-feira (13), a abertura fica por conta de filmes desenvolvidos em oficinas promovidas pelo próprio REC’n’Play, antes da continuidade da mostra pernambucana. O ambiente terá assentos disponíveis para quem quiser acompanhar as sessões.

A presença de trabalhos produzidos com inteligência artificial e de conteúdos verticais não aparece apenas como uma atualização estética. A proposta é também provocar conversas sobre os caminhos do audiovisual diante das mudanças tecnológicas e das novas formas de contar histórias. A programação, nesse sentido, aproxima a experiência cinematográfica dos temas que orientam o festival.

“Minha intenção foi dar ao público do REC’n’Play a oportunidade de conhecer melhor a cinematografia pernambucana. Por isso, a curadoria reúne filmes não apenas do Recife, mas também do interior do estado, com diferentes gêneros e formas de expressão. Queremos despertar a curiosidade de quem estiver passando pelo festival e promover uma reflexão sobre o cinema que produzimos”, afirma Katia.

Uma trajetória pioneira
À frente da curadoria, Katia Mesel acumula quase seis décadas de atividades no audiovisual. Formada em Arquitetura e Artes Gráficas, começou a realizar filmes em 1968 e criou, em 1981, a ARRECIFE Produções Cinematográficas.

Seu percurso reúne a participação em mais de 300 trabalhos, entre diferentes formatos, gêneros e plataformas.

A cineasta também integrou comissões de júri e equipes de curadoria, além de receber reconhecimentos em festivais dentro e fora do Brasil.

A criação do Cine’n’Play Petrobras acrescenta, assim, uma nova possibilidade de circulação para o cinema produzido em Pernambuco e amplia o repertório cultural do REC’n’Play.

Ao reunir realizadores de diferentes regiões e propostas estéticas, o espaço transforma a rua em ponto de encontro entre espectadores, filmes e discussões sobre o presente e o futuro da produção audiovisual.

SERVIÇO
REC’n’Play 2026 - Cine’n’Play Petrobras
Quando: Quarta (11), quinta (12) e sexta-feira (13), das 17h às 22h
Onde: Avenida Rio Branco, Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
Instagram, inscrições e programação completa: @recnplayfestival / recnplay.pe

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