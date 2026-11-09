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Tecnologia e educação REC'n'Play promove debates sobre o impacto da IA na formação de professores e em sala de aula Programação de 12 de novembro inclui atividades com Luciano Meira, Tanci Simões, Karem Leticia e Kathlyn Leticia

A inteligência artificial e seus impactos na educação estarão em pauta no REC’n’Play 2026 em dois encontros, nesta quinta-feira (12), na Arena de Educação Cesar, no Bairro do Recife.



A programação divulgada prevê uma atividade sobre formação concebida a partir da IA, das 13h às 15h, com Luciano Meira (Pesquisador-Líder no CESAR School) e Tanci Simões (pesquisadora de IA e Educação no CESAR School), e outra sobre a sala de aula depois da IA, das 17h às 18h, com Karem Leticia (CIn-UFPE) e Kathlyn Leticia (educadora na Aponti). Inscrições podem ser realizadas via site Link.

Temas

Os encontros oferecem dois recortes para acompanhar o assunto: o desenho da formação e o cotidiano da sala de aula. A combinação aproxima a discussão das decisões de educadores e instituições sobre como incorporar novas ferramentas aos processos de ensino e aprendizagem.

A presença da IA nos processos educativos envolve perguntas sobre o que deve ser aprendido, como organizar as atividades e qual é o papel de quem ensina. O roteiro do festival permite acompanhar o assunto a partir da formação e da sala de aula, com atividades concentradas em um mesmo espaço.

A programação integra o festival gratuito realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, de 11 a 14 de novembro. Educadores, estudantes e demais interessados podem consultar a agenda para organizar a participação e verificar as orientações de cada atividade.

Inscrições

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia. A programação, em constante atualização, já está disponível para os participantes organizarem seus dias.

Sobre o REC’n’Play 2026

O Ministério da Cultura, Banco do Brasil e Visa apresentam o festival realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, com estratégia de comunicação desenvolvida pela Ampla e incentivo da Lei Rouanet.



O evento conta com patrocínio de Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Recife, Serpro, MV, Algar, Senac, Sesc, Sesi, AWS, Suape, Shopping Recife, Capgemini, Grupo Moura, Deloitte, Stellantis, Novotel, Canva, NTT DATA, Rede Muda Mundo, Uninassau, Exanet, Uniaeso e Moinho; além de Cesar, Secti, Adepe e Fundarpe como parceiros estratégicos; Globo como parceiro de conteúdo; e Jalan como aplicativo oficial.SERVIÇO

REC’n’Play 2026

Quando: 11 a 14 de novembro de 2026

Onde: Bairro do Recife – Recife/PE

Inscrições gratuitas

Programação

Aberto e gratuito, mediante inscrição prévia



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