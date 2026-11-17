A- A+

REC'n'Play REC'n'Play reúne mais de 80 mil pessoas nos quatro dias de evento A próxima edição já tem data marcada e será realizada de 17 a 20 de novembro de 2027

Com o tema “O Futuro Nasce Aqui”, a 8ª edição do REC’n’Play, realizada de 11 a 14 de novembro, foi marcada por ruas cheias, palestras lotadas, palcos a céu aberto e pluralidade de conhecimentos, reunindo um público de mais de 80 mil pessoas. Ao longo dos quatro dias de evento, foram promovidas 823 atividades gratuitas sobre inovação, tecnologia, criatividade e cultura, conduzidas por 1.819 palestrantes. A próxima edição já tem data marcada e será realizada de 17 a 20 de novembro de 2027.

O festival, realizado pelo Porto Digital e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae/PE), com estratégia de comunicação da Ampla, reforçou, na edição de 2026, sua posição como o maior evento gratuito do gênero no país.

Segundo o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, o resultado mostra a força do formato. “O Carnaval do Conhecimento prova que inovação nasce do encontro entre pessoas, cultura e território. Ver o Bairro do Recife tomado por mais de 80 mil pessoas reforça o tamanho desse movimento, e a próxima edição vai ser ainda melhor”, afirmou.

A diretora de Administração e Finanças do Sebrae/PE, Deborah Guerra, destacou o papel do festival no fortalecimento do empreendedorismo e da inovação em Pernambuco. “O REC’n’Play ainda reforça o potencial de Pernambuco como um ambiente de oportunidades para quem empreende, inova e busca novos mercados”, disse.

Ela também ressaltou a importância do apoio do Sebrae/PE à iniciativa para fortalecer o ambiente de inovação e empreendedorismo no estado. “Para o Sebrae, apoiar essa iniciativa é contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo inovador e para o desenvolvimento de um ecossistema cada vez mais dinâmico e competitivo.”

Para a diretora de Negócios na Ampla, Daniela Koury, participar da construção do REC’n’Play é contribuir para dar visibilidade a um movimento que conecta inovação, cultura e pessoas.

“Nesta edição, trabalhamos uma estratégia de comunicação integrada para ampliar o alcance do festival, valorizar a diversidade da programação e aproximar ainda mais o público dessa experiência”, explicou.

Durante o festival, foram discutidos como valores humanos e comportamento social se relacionam com a inteligência artificial e as novas linguagens digitais. A programação reuniu nomes como a podcaster Déia Freitas, o escritor Fabrício Carpinejar e o jornalista Caco Barcellos, que conversou com o radialista Jota Ferreira no Cais do Sertão.

Além disso, o evento contou com as presenças da governadora Raquel Lyra, do prefeito do Recife, Victor Marques, do ex-jogador Raí e do artista Murilo Gun.

Negócios

Com startups pernambucanas de diferentes segmentos, a Arena Pernambuco de Negócios ganhou uma nova localização: saiu do segundo andar de um prédio e foi para a rua, aproximando empreendedores do público, de potenciais investidores e clientes. A estrutura ficou localizada no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), no Bairro do Recife, plataforma de negócios do Porto Digital.

A arena contou com quatro frentes de trabalho: Startup Expo, Roadshow de Investimentos, Conexões de Negócios (Matchmaking) e Missões Empresariais, incluindo a Jornada C-levels. A iniciativa teve incentivo do governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (SECTI-PE) e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

Programação cultural

De acordo com a organização do evento, a programação cultural do REC’n’Play 2026 somou 80 atividades. À noite, o Palco Recife Cidade da Música, produzido pela Prefeitura do Recife, recebeu shows gratuitos de Devotos, Otto, Cordel do Fogo Encantado e Lenine.

O público também acompanhou um cinema de rua, o Cine’n’Play Petrobras, que exibiu o premiado filme O Agente Secreto e mais de 30 curta-metragens pernambucanos.

Veja também