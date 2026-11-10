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REC'n'Play 2026 REC'n'Play transforma Bairro do Recife em epicentro da inovação, tecnologia, criatividade e cultura Edição 2026 do festival gratuito tem início nesta quarta-feira (11) e vai até o sábado (14)

O Bairro do Recife é o palco principal do maior festival gratuito de inovação, tecnologia, criatividade e cultura do Brasil, o REC'n'Play 2026, que tem início nesta quarta-feira (11) e vai até o sábado (14).

A prefeitura do Recife traz, mais uma vez, uma série de atividades que prometem aguçar a curiosidade, além de presentear cada participante com o que há de mais valioso quando o assunto é aprender, que é informação de ponta e de qualidade.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está dentro da programação com oficinas, rodas de conversas, debates e experiências imersivas com convidados especiais que falam para uma cidade que pulsa criatividade.

Para participar do festival, os interessados podem se inscrever por meio deste link.

O principal ponto de encontro da municipalidade gira em torno do Espaço Conecta e da trilha dedicada à Economia Espacial.



Além disso, a PCR participará de diferentes atividades e agendas ao longo do REC'n'Play 2026 com servidores municipais, técnicos e representantes de diversas secretarias e órgãos da administração pública.

A presença institucional se estenderá a debates, compartilhamento de experiências e apresentação de projetos, promovendo conexões com pesquisadores, empreendedores, estudantes e representantes do ecossistema de inovação.

Com uma programação que reúne experiências práticas, serviços públicos, conhecimento e articulação com o ecossistema de inovação, a prefeitura do Recife amplia sua participação no festival e apresenta diferentes caminhos pelos quais a tecnologia pode contribuir para enfrentar desafios urbanos, gerar oportunidades e melhorar a vida das pessoas.

A potência da música e da criatividade também não poderia ficar de fora. A Secretaria de Cultura promoverá a sétima edição do Palco Recife Cidade da Música, na praça do Arsenal, com shows de Devotos, Cordel do Fogo Encantado e Banda Eddie.

O local terá Espaço de Acessibilidade, com área reservada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de intérpretes de Libras. Na rua do Bom Jesus, o agito fica por conta do palco Jornada de MCs com curadoria de DJ big.

A economia criativa se fará presente com a Feira de Mulheres Empreendedoras, que reunirá 15 artesãs, na rua Domingos José Martins, além de outros 40 expositores que participarão da Feira de Empreendedorismo do Prodarte no REC’n’Play 2026, que irá ocupar as ruas do Bom Jesus e Barbosa Lima.

Durante o período, o trânsito receberá ordenamento especial realizado por 64 agentes e orientadores de trânsito simultâneos no monitoramento das vias e a limpeza contará com 350 garis, 62 profissionais de fiscalização e dez cooperativas para o tratamento do lixo reciclável.

Espaço Conecta

Realidade virtual, mobilidade sustentável, bem-estar animal, impacto social e serviços digitais estarão unidos em uma programação interativa com uma trilha dedicada à Economia Espacial.

Estes são alguns dos atrativos do Espaço Conecta, onde o público poderá conhecer de perto e experimentar soluções tecnológicas desenvolvidas pela Prefeitura do Recife.

O Espaço Conecta reunirá experiências imersivas, serviços digitais e atividades interativas que mostram como a inovação pública está presente em diferentes dimensões da vida na cidade, da mobilidade sustentável ao bem-estar animal, passando pela inclusão social e pela oferta de serviços à população.

Coordenado pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (Secti), o ambiente apresentará iniciativas de diferentes áreas da administração municipal, evidenciando como a tecnologia pode contribuir para aprimorar os serviços públicos, estimular práticas sustentáveis, ampliar oportunidades e aproximar a gestão das pessoas.

Entre as atrações está o Conecta Patinhas, que permitirá aos visitantes imprimir a carteirinha de identificação de seus pets e uma plaquinha com QR Code para fixação na coleira, aproximando a tecnologia das políticas públicas de bem-estar animal.

Já o Mova-se pelo Futuro terá uma ativação integrada ao estande do Conecta Recife, com uma experiência interativa que combina deslocamento ativo e realidade virtual.

Em uma bicicleta ergométrica e utilizando óculos de realidade virtual, os visitantes poderão simular deslocamentos e conhecer a iniciativa que transforma trajetos sustentáveis em recompensas.

Integrada ao aplicativo Conecta Recife, a solução reconhece percursos realizados a pé ou de bicicleta e permite acumular créditos para trocar por benefícios.

Duas outras experiências imersivas com óculos de realidade virtual convidarão o público a conhecer o Recife por diferentes perspectivas.

Uma delas celebra os 12 anos do programa Colorindo o Recife e apresenta o circuito dos Megamurais, levando os visitantes a um passeio virtual pelas obras de arte urbana espalhadas pela cidade.

A outra apresenta a atuação do programa Mais Vida nas comunidades periféricas do Recife. As experiências serão realizadas em totens individuais, com participação espontânea do público.

Cada imersão terá duração aproximada de cinco minutos e será acompanhada por um monitor para apoiar na experiência.

Na área de inovação social, o Bora Impactar convidará os visitantes a conhecer causas e organizações da sociedade civil por meio de uma experiência gamificada, estimulando o engajamento e a participação em iniciativas de impacto social.

O Espaço Conecta também permitirá ao público conhecer e acessar serviços digitais disponibilizados pelo município, com destaque para funcionalidades do Conecta Recife, incluindo serviços relacionados à vacinação.

A programação contará ainda com atividades culturais e educativas, como o Piquenique Literário, que oferecerá contação de histórias para crianças e conteúdos produzidos por arte-educadores da Rede de Bibliotecas pela Paz.

A participação da Prefeitura no festival vai além das atividades concentradas no Espaço Conecta.

A programação municipal também contempla a Jornada Arena Go Recife Space Tech, trilha temática dedicada à Economia Espacial e às suas conexões com a transformação digital.

A iniciativa, vinculada à Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, reunirá lideranças nacionais e internacionais, instituições de pesquisa, empresas e especialistas para discutir como dados e tecnologias espaciais podem impulsionar soluções em áreas como inteligência urbana, conectividade, resiliência das cidades e inovação.

A agenda contará com painéis, oficinas, atividades práticas e experiências de divulgação científica, aproximando o ecossistema de inovação do Recife das novas oportunidades da economia global.

Cultura

Na cidade chancelada criativa e musical pela Unesco, o futuro é, necessariamente, uma esperança embalada por muitos acordes.

Para celebrar o encontro da tecnologia com os negócios e a cultura durante a programação do REC'n'Play, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife realizarão mais uma edição do Palco Recife Cidade da Música, com programação gratuita e aberta a todos os públicos durante todo o evento.

Além do palco, que já está sendo montado na Praça do Arsenal, o poder público municipal garantirá três atrações para embalar a programação cultural do festival.

Na quarta-feira (11), a banda Devotos irá se apresentar às 20h30 na noite de estreia do Palco Recife Cidade da Música, com seu punk rock originário do Alto José do Pinho declarado patrimônio cultural da cidade.

Já na quinta (12), o Cordel de Fogo Encantado integra a programação, a partir das 22h, com seu espetáculo que tem raízes fincadas na zona fronteiriça entre o teatro, a música e a poesia.

Na sexta-feira (13), penúltimo dia de shows do Rec’n’Play, a Prefeitura do Recife apresenta a banda Eddie, que lançou, no último mês de agosto, seu novo álbum “Noturna”, celebrando 37 anos de carreira.

Na Rua do Bom Jesus, o Palco Jornada de MC’s, com curadoria de DJ Big, apresentará mais de 20 atrações, como a Banda Porto Mix, Dreeka, DJ Branco, Afoxé Babá Orixalá Funfun, Junior MC, Tanz Crew, Alaka MC, Dandara MC, DJ Renna, Rock MC, Flaboy e DJ LK, Adelaide e Renato Freitas, além do próprio Big, entre os dias 11 e 14, das 14h até a meia-noite.

Com o tema “Vozes do Agora, Futuros Possíveis”, a programação contará ainda com batalhas de Break e de MC’s de adultos e crianças, batalhas de Beatmaker, de Popping e Open Style, declamação, roda de diálogo e live paint de graffiti com artistas como Bizarro, Filha d art, May Cadete, Leo Fatos, Smook e Luther, Aluada e Down.

A programação completa está disponível no perfil do Instagram @jornadademcs.

Criada por Big em 2005, a Jornada de MC’s se consagrou por aproximar artistas, comunidades e públicos, com ações que também chegam às escolas, numa experiência artística que celebra e assegura visibilidade aos criadores, fazedores de cultura e inventores de futuro nos territórios da cidade.

COP

Durante a 8ª edição do REC'n'Play, o maior festival gratuito de tecnologia e inovação do país, o Centro de Operações do Recife (COP) assume um papel estratégico na infraestrutura do Bairro do Recife.

Vinculado à Secretaria de Ordem Pública e Segurança (SEOPS), o órgão funciona como a ponte direta entre a organização do evento e as secretarias municipais, coordenando o planejamento prévio e o monitoramento em tempo real da área.

A atuação integrada, que ocorre em outros grandes eventos como Carnaval e Réveillon, garante a segurança dos participantes, a mobilidade e o pleno funcionamento dos serviços públicos urbanos ao longo dos quatro dias de festival.

Para além do trabalho operacional de bastidor, o COP integra a programação oficial abrindo sua sede ao público com duas ações especiais nos dias 11 e 13 de novembro.

A proposta aproxima a gestão pública dos cidadãos ao demonstrar, na prática, como as salas de controle, o videomonitoramento e os dados orientam as decisões cotidianas da cidade e reforçam a transparência.

A iniciativa "Primeira Infância no COP" receberá, na sexta-feira (13), 20 crianças da Creche Escola Dr. Albérico Dornelas Câmara para uma visita lúdica guiada.

Além de conhecerem a tecnologia de vigilância e gestão urbana, os pequenos participarão de uma oficina mediada pela Gerência Geral da Primeira Infância sobre a cartilha "Quando a Chuva Vem", que ensina formas seguras de agir durante chuvas intensas e desastres climáticos, estimulando a prevenção de riscos desde cedo.

Completando a grade, o projeto "COP Convida" promove duas rodas de diálogo voltadas aos participantes do festival, com vagas limitadas.

Na quarta-feira (11), especialistas debatem o cruzamento de dados de clima, saúde e território para antecipar alertas e proteger vidas.



Já na sexta-feira (13), o foco volta-se ao Observatório de Inteligência Urbana do Recife, explorando como a análise preditiva constrói uma capital cada vez mais resiliente e preparada para o futuro.

Desenvolvimento Econômico

O Recife como cenário do audiovisual e mercado de games são alguns dos temas trazidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A Prefeitura do Recife aposta no conhecimento como fonte para criações inovadoras com foco no fortalecimento da economia local.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico aporta no Bairro do Recife com uma programação que olha para a cadeia produtiva do audiovisual, da produção e mercado de games e o turismo como ativos econômicos que têm sinergia com o ecossistema proposto pelo festival.

As atividades oferecidas pela pasta, que são gratuitas, incluem troca de ideias e a oportunidade de network.

Para os que curtem jogos digitais a dica é participar do debate Empregabilidade na Indústria de Jogos. No foco da discussão, informações de como o mercado tem se comportado ao longo dos últimos anos e como esse mercado em plena expansão olha para o Recife, sobretudo depois da sanção do Marco Legal dos Games (2024).

Participam do debate André Brito e Alberto Lopes (Rocksalt), Letícia Gomes (Câmara de Comércio Índia Brasil), Eudinho Filho: Diretor Executivo (Fluxo W7m) e Augusto Santana (Diorama Digital).

Outras atividades em que Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa são duas rodas de conversa com foco no turismo de experiência. A primeira dica é Turismo Criativo e de Base Comunitária: novas formas de fazer e vivenciar a cidade.

A segunda fica por conta do tema Recife é coisa de Cinema: turismo cinematográfico e narrativas urbanas. Ambos os debates fazem parte do eixo cultura e sustentabilidade discutidos dentro da grade de programação do Rec’n’Play.

Junto com o Senac e com a Escola Politécnica de Pernambuco (UPE/Poli), o papo será sobre Atividades de Economia da Baixa Altitude e Space Tech.

Observatório Econômico do Recife

O portal de dados econômicos da Prefeitura do Recife também terá um cantinho especial no Espaço Conecta.

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico repete a dose de anos anteriores e leva para o espaço mais descolado do REC'n'Play, montado em uma das ruas mais movimentadas do Bairro do Recife com informações sobre a economia da capital pernambucana.

Como todo sistema de dados, o Observatório é uma ferramenta digital dinâmica e que pode e deve ser acessada por qualquer pessoa e é a porta de entrada para empresários, investidores e pesquisadores interessados em conhecer mais sobre a economia da cidade.

Recentro

O Gabinete do Centro do Recife (Recentro) integra a programação do festival com ações em diferentes locais, incluindo visitas à Feira Crabolando e o Banho de Mangueira, além do acompanhamento de uma edição inédita do Olha! Recife para o lançamento do projeto de sinalização turística Além das Portas.

Polo de Economia Criativa

O Polo de Economia Criativa, na Rua Domingo José Martins, será uma iniciativa voltada ao empreendedorismo e à produção cultural local.

O projeto reúne artesãos, designers, ilustradores, produtores culturais e outros empreendedores para exposição, comercialização e divulgação de produtos autorais, contribuindo para a geração de renda e a movimentação do setor criativo no Recife.

O Recentro, em parceria com a Crabolando, incluiu a disponibilidade de sete vagas destinadas a empreendedores da Comunidade do Pilar e do Bairro do Recife, tanto para quem mora e tanto para quem trabalha.

Em 2026, o polo integra a programação do REC'n'Play como um espaço dedicado à exposição e comercialização de produtos autorais.

A iniciativa ocupará a Rua dos Amores com diferentes segmentos da produção criativa, incentivando a participação de produtores locais e ampliando as oportunidades de divulgação e comercialização de seus trabalhos.

A ação também contribui para movimentar o território durante o festival, transformando o espaço em um ponto de convivência, descoberta e valorização da economia criativa local.

Serviço

Polo de Economia Criativa - Feira Crabolando

Data: 11 a 14 de novembro (quarta, quinta, sexta e sábado)

Local: Domingo José Martins

Horário: 10h às 19h

Além das Portas

O projeto Além das Portas possui caráter técnico voltado ao desenvolvimento de sinalização turística e comunicação visual para a interpretação e valorização do patrimônio histórico do Bairro do Recife.

A iniciativa contempla a criação do nome, da identidade visual e de peças gráficas destinadas à contextualização das antigas portas e dos arcos do período holandês, abordando a área conhecida como Fora de Portas, onde atualmente se localiza a Comunidade do Pilar.

Como ação complementar, está previsto o acompanhamento de uma edição inédita do Olha! Recife para o lançamento do projeto.

A iniciativa busca ampliar o acesso às informações históricas, contribuir para a educação patrimonial e qualificar a experiência de visitação, fortalecendo a valorização turística e cultural do Bairro do Recife.

Serviço

Olha!Recife - Além das Portas

Data: 11 de Novembro (quarta-feira)

Local: Rua do Frevo (Rua Barão Rodrigues Mendes)

Horário: 14h

Banho de Mangueira

O presente projeto tem como objetivo proporcionar uma experiência recreativa e refrescante para o público infantil durante a programação do REC'n'Play 2026.

A iniciativa consiste na realização de um banho de mangueira com caminhão-pipa no Marco Zero, oferecendo uma atividade lúdica e gratuita para as crianças, especialmente durante o período de maior calor.

Serviço

Banho de Mangueira - Marco Zero

Data: 14 de Novembro (sábado)

Local: Marco Zero

Horário: 12h

Sua Foto no Centro

O projeto Sua Foto no Centro, desenvolvido por meio da parceria entre o Gabinete do Centro do Recife (Recentro) e o Grupo MOV, tem o objetivo de valorizar os profissionais da fotografia que atuam no Centro do Recife.



O momento pretende reconhecer o trabalho artístico e a contribuição dos fotógrafos para a promoção das belezas, dos espaços históricos e dos atrativos turísticos da cidade.

A iniciativa busca ampliar a visibilidade desses profissionais e fortalecer sua participação nas atividades e nos eventos realizados no território.

Durante o REC'n'Play 2026, o projeto contará com uma ação na Rua do Frevo, onde será disponibilizada uma moldura personalizada para registros fotográficos dos participantes e visitantes do festival.

Os fotógrafos envolvidos poderão realizar fotografias com seus próprios equipamentos, oferecendo o serviço mediante pagamento, com condições especiais de desconto para o público do evento.

Além disso, o espaço permitirá que os próprios visitantes utilizem a moldura para registrar suas fotos com celulares, de forma gratuita, proporcionando uma experiência interativa que une fotografia, valorização profissional e divulgação dos atrativos do Centro do Recife.

Serviço

Sua Foto no Centro

Data: 11 a 14 de novembro

Local: Rua do Frevo (Rua Barão Rodrigues Mendes)

Horário: 10h às 18h

Conversas que Navegam

O projeto Conversas que Navegam integra a programação do REC'n'Play, por meio de uma iniciativa do Videoporto e em parceria com o Recentro voltada à promoção de debates sobre comunicação, tecnologia, cultura, sustentabilidade e inovação.

A ação será realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2026, em formato flutuante no Rio Capibaribe, utilizando o território urbano como parte da experiência e do diálogo proposto.

A programação será estruturada em quatro eixos temáticos: cidade conectada para todos, comunicação DOOH com propósito, telas que educam e a cidade como linguagem.

A iniciativa prevê a articulação de diferentes perspectivas, envolvendo temas relacionados ao poder público, mercado, sociedade, cultura, academia e tecnologia, com o propósito de estimular a troca de conhecimentos e a reflexão sobre os impactos da comunicação e da inovação nas cidades.

Serviço

Conversas que Navegam

Data: 12 e 13 de novembro

Local: Embarque no Marco Zero

Horários: 12/11 - 14h45 às 16h e 16h15 às 18h

13/11 - 14h45 às 16h e 16h15 às 18h

Turismo e Lazer

Passeios guiados, cortejo de frevo e debates sobre turismo, cultura e economia criativa são algumas das ações promovidas pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, que preparou uma programação especial para o REC'n'Play 2026.

Com atividades voltadas à valorização do patrimônio histórico e cultural, à promoção do destino e ao fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento econômico, a participação da pasta reúne roteiros turísticos, experiências interativas, apresentações culturais e encontros sobre diferentes segmentos do setor.

A programação contempla tours especiais do Olha! Recife, projeto que promove o conhecimento da cidade por meio de passeios temáticos.

Para participar, é necessário se inscrever nos links que serão divulgados no Instagram Visit Recife.

Na quarta-feira (11), das 14h às 16h, o roteiro a pé “Eu vi o mundo e ele começava no Recife” apresenta pioneirismos históricos da capital pernambucana, passando por locais relacionados à primeira sinagoga das Américas, à primeira ponte do Brasil e ao primeiro observatório astronômico das Américas.

Na quinta-feira (12), das 9h às 11h, o passeio de catamarã “Recife e Suas Pontes” percorre os rios da cidade, com saída da Praça do Marco Zero e passagem por pontos como o Parque de Esculturas Francisco Brennand, a Rua da Aurora e as pontes históricas do Recife.

Já na sexta-feira (13), das 14h às 16h, o roteiro “Recife é coisa de cinema” percorre espaços do Bairro do Recife e da Ilha de Santo Antônio que serviram de cenário para produções cinematográficas.

Durante o trajeto, os participantes poderão acessar, pelo celular, cenas gravadas nos próprios locais, conectando audiovisual, memória e território.

Entre as produções contempladas estão “Baile Perfumado”, “O Agente Secreto”, “Febre do Rato” e “Tatuagem”.

Encerrando a programação do Olha! Recife, no sábado (14), das 14h às 17h, o roteiro de ônibus Recife Afro percorre lugares importantes para a história e a cultura afro-recifense.

O passeio parte da Praça do Marco Zero e termina no Sítio do Pai Adão, com oficina e apresentação de maracatu, valorizando a ancestralidade e as tradições da cultura negra.

Este passeio será também uma celebração ao relançamento do Guia Recife Afro, com novas informações e curiosidades.

O material, que agora passa a existir no formato físico, será distribuído nos espaços voltados para o turista. O portal Visit Recife ficará disponível em dois idiomas: português e inglês.

A Secretaria de Turismo e Lazer do Recife também estará com uma nova estrutura para fornecer informações turísticas. Durante o evento, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), será um espaço aberto bem na Praça do Arsenal e estará em pleno funcionamento durante todo o evento, das 10h às 18h.

No CAT, o público terá acesso a mapas, guias turísticos e informações sobre atrativos da cidade, além de participar de um quiz sobre o Recife, com distribuição de brindes, das 16h às 18h.

Um totem interativo permitirá a criação de roteiros personalizados, enquanto o carrinho do Giro Recife contará com uma ambientação instagramável.

Durante os quatro dias de evento o Giro Recife, que conta com passeios guiados em carrinhos elétricos pelo Recife Antigo, tem saídas de hora em hora, entre 10h e 15h30, com saída da Praça do Arsenal.

Além de passar por pontos históricos do bairro, haverá uma parada especial na Igreja Madre de Deus, com visitação guiada em parceria com o projeto Recife Sagrado.

Outra ativação será a Pracinha Cultural Apresenta: Recife em Frevo, na sexta-feira (13), das 15h às 17h. Com saída do CAT da Praça do Arsenal, uma orquestra itinerante percorrerá as ruas do festival, convidando o público a acompanhar o cortejo e vivenciar uma das principais expressões culturais da cidade.

Rodas de conversa

A participação da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife também inclui encontros e atividades formativas que abordam diferentes perspectivas do turismo e sua conexão com a cultura, os negócios e a economia criativa.

Os debates acontecem em espaços parceiros do festival e contemplam temas como afro-turismo, turismo de eventos, turismo cinematográfico e turismo criativo de base comunitária.

Para essa programação, a inscrição deve ser feita pelo site oficial do REC’n’Play (https://recnplay.pe/).

Na quarta-feira (11), às 11h40, a Galeria Arte Plural recebe a atividade “Recife para Eventos: conectando turismo, negócios e experiências”.

No mesmo dia, às 15h20, a Livraria Jaqueira – Auditório promove o encontro “Recife é coisa de Cinema: Turismo cinematográfico e narrativas urbanas”.

Na quinta-feira (12), às 11h20, a César School recebe a atividade “Turismo Criativo e de Base Comunitária: novas formas de fazer e vivenciar a cidade”, com lançamento oficial do Guia de Turismo Criativo e de Base Comunitária, criado pela pasta.

Já na sexta-feira (13), às 15h20, a ETE Porto Digital será palco do encontro “Afroturismo e o Recife por um olhar afrocentrado”, que também celebra o novo Guia Recife Afro.

Confira a programação:

CAT – Praça do Arsenal: de 11 a 14/11, das 10h às 18h. Mapas, guias, quiz, totem interativo e ambientação do Giro Recife.

Giro Recife: de 11 a 14/11, das 9h30 às 15h30, com saídas de hora em hora. Vagas limitadas por saída.

Olha! Recife a pé – Eu vi o mundo e ele começava no Recife: 11/11, das 14h às 16h. Saída do CAT da Praça do Arsenal.

Olha! Recife no Rio – Catamarã: 12/11, das 9h às 11h. Saída da Praça do Marco Zero.

Olha! Recife a pé – Recife é coisa de cinema: 13/11, das 14h às 16h. Saída do CAT da Praça do Arsenal.

Pracinha Cultural Apresenta: Recife em Frevo: 13/11, das 15h às 17h. Saída do CAT da Praça do Arsenal.

Olha! Recife de Ônibus – Guia Recife Afro: 14/11, das 14h às 17h. Saída da Praça do Marco Zero, com destino final no Sítio do Pai Adão.

Rodas de conversa

Recife para Eventos: conectando turismo, negócios e experiências: 11/11, às 11h40, na Galeria Arte Plural (Rua da Moeda, 140).

Recife é coisa de Cinema: Turismo cinematográfico e narrativas urbanas: 11/11, às 15h20, na Livraria Jaqueira – Auditório (Rua Madre de Deus, 110).

Turismo Criativo e de Base Comunitária: novas formas de fazer e vivenciar a cidade: 12/11, às 11h20, na César School – Bloco A, Sala 204 (Av. Cais do Apolo, 77).

Afroturismo e o Recife por um olhar afrocentrado: 13/11, às 15h20, na ETE Porto Digital – Sala 03 (Av. Rio Branco, 193).

Direitos Humanos

Com a proposta de prevenir violações de direitos e fortalecer uma cultura de respeito, diversidade e participação cidadã, a Secretaria de Direitos Humanos do Recife fará ações de promoção, divulgação e orientação sobre políticas públicas de direitos humanos e juventude estão na programação.

Em cada um dos dias do evento, na Rua Vigário Tenório, das 10h às 19h, o Hub de Direitos oferecerá orientações sobre a ID Jovem, o Estatuto da Juventude, o Alerta 60+ e os direitos da pessoa idosa, além de divulgar as campanhas Recife Sem Racismo e Recife Sem Preconceito e Discriminação e realizar a identificação de crianças com pulseiras.

Já na Praça do Arsenal, das 19h à 0h30, a Central de Direitos Humanos promoverá acolhimento, orientações e ações de conscientização sobre o enfrentamento ao racismo, à LGBTfobia e a outras formas de discriminação, além da distribuição de materiais informativos e identificação de crianças com pulseiras

No mesmo local e horário, o palco Recife Cidade da Música contará com um Espaço de Acessibilidade, com área reservada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, intérpretes de Libras e agentes de Direitos Humanos, garantindo maior inclusão e acesso às apresentações culturais.

“O Rec’n’Play é um espaço de inovação, tecnologia e criatividade, mas também de cidadania e inclusão. Nossa participação busca aproximar as políticas públicas de direitos humanos e juventude da população, levando informação, orientação e serviços para quem participa do festival. Queremos mostrar que construir uma cidade inovadora também significa garantir direitos e promover oportunidades para todas as pessoas”, comentou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Primeira infância

A Secretaria Executiva da Primeira Infância do Recife (SEPIN) participará do REC’N’PLAY 2026 com o tema “O Futuro Nasce Aqui!”, por meio do Laboratório Itinerante da Primeira Infância.

A iniciativa promoverá experiências educativas, lúdicas e interativas que aproximam crianças da inovação, da tecnologia, da criatividade e da aprendizagem, reforçando a importância da primeira infância como prioridade das políticas públicas.

A programação será voltada especialmente a estudantes dos Grupos 4 e 5 da Educação Infantil da Rede Municipal do Recife.

A proposta busca estimular a imaginação, a autonomia, a curiosidade, a convivência e a resolução de problemas por meio do brincar e da experimentação.

Mais do que apresentar conteúdos, o Laboratório Itinerante pretende proporcionar vivências e oportunidades de aprendizagem coletiva, reconhecendo as crianças como sujeitos de direitos e protagonistas na construção do futuro.

As atividades ocorrerão entre os dias 11 e 14 de novembro, distribuídas em dois turnos: pela manhã, das 9h às 11h, e à tarde, das 14h às 16h.

A programação contempla oficinas e experiências como A Menina da Cabeça Quadrada (11/11), O Olhar da Criança para um Futuro que Começa Hoje (12/11), Brincando de Cinema (13/11) e O Futuro que Pensamos (14/11), além da atividade O Caminho do Robô, nos dias 11, 12 e 13, e Pequenos Inventores: Criando o Futuro com as Próprias Mãos, no dia 14 de novembro.

Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação irá oferecer ao público a Arena Educa Recife Play, um espaço que irá funcionar no Paço Alfândega (na Rua da Alfândega, nº 35) durante o dia 12 e que irá reunir oficinas, rodas de conversa e mostras voltadas à educação, inovação e tecnologia.

As ações abordam temas como inteligência artificial, robótica, educação midiática, cinema, cultura digital, sustentabilidade e formação tecnológica.

Confira a programação:

Quarta-feira (11)

Paço Alfândega

Horário: 9h às 10h

Quem escolhe o que vemos?

Educação midiática em tempos de IA e algoritmos



Horário: 10h30 às 11h30

Nossas câmeras sonham mundos

Cinema, escola e juventudes

Quinta-feira (12)

Paço Alfândega - Programação da tarde

Horário: 14h às 15h

Roda de conversa – Formação Tecnológica nos Territórios

Experiências do NAVE e das UTECs

Horário: 15h às 16h

Roda de conversa – Tecnologia e Futuro na Educação Pública e na Cidade do Recife

Tecnologia, inclusão digital e transformação da cidade

Horário não informado

Divulgação e lançamento do E-book de Práticas Pedagógicas Inovadoras 2025

Valorização e divulgação de experiências pedagógicas inovadoras

Mostras

Curupira Cibernético: Sentinela do Meio Ambiente.

Recife Resiliente: Aventura FíGitAl e Sustentabilidade dos Territórios às Escolas.

Mulher

Durante o REC’n’Play, a Secretaria da Mulher do Recife realizará a Feira de Mulheres Empreendedoras, reunindo 15 expositoras que integram a Rede de Artesãs do Recife, o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida e o programa Tá Com Elas.

A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo das mulheres, ampliar a visibilidade do trabalho e incentivar a comercialização de seus produtos autorais.

A feira será realizada na Rua Domingos José Martins, com funcionamento na quinta, sexta e sábado, das 11h às 19h.

Trabalho e Qualificação

A Feira de Empreendedorismo integra a programação da 8ª edição do REC’n’Play, que este ano tem como tema “O Futuro Nasce Aqui”.

O espaço funcionará de 11 a 14 de novembro, a partir das 14h, nas ruas do Bom Jesus e Barbosa Lima, no Bairro do Recife e irá reunir 40 expositores..

Saúde

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) marca presença no Rec’n’Play 2026, com ações de imunização e discussões de experiências envolvendo desafios e soluções para a saúde pública na cidade.

Na quarta-feira (11) e sexta-feira (13) de novembro, a ação “Vacinar é um ato de cuidado!” estará no Espaço Conecta, das 10h às 13h30, ofertando atualização de caderneta de vacinação para adolescentes e adultos, que são o público-alvo do evento.

Já no sábado (14), a tenda estará na Praça do Arsenal, das 10h às 14h. Para participar, não precisa agendar: basta se dirigir ao local com documento com foto e o cartão de vacinação – caso não possua, um novo será disponibilizado no momento do atendimento.

Outros destaques da Sesau no Rec’n’Play são os debates e as rodas de conversa sobre Saúde Digital.



Na quinta-feira (12), a Saúde do Recife estará presente no debate “Privacy by Design no SUS: proteção de dados e interoperabilidade como base para inovar em saúde”, com foco na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), compartilhamento de dados e interoperabilidade no SUS.

Além da gestão municipal, participam representantes do Ministério da Saúde, do Real Hospital Português e da Universidade de Brasília (UnB).

Já na sexta-feira (13), serão duas agendas: a primeira será a roda de conversa “Quem acompanha a gestante de alto risco quando ela sai da unidade? Tecnologia e navegação de pacientes no SUS.”

O objetivo é apresentar a navegação de pacientes como estratégia emergente na saúde pública e discutir os desafios tecnológicos de acompanhar a jornada de cuidado do cidadão entre diferentes pontos da rede.

A conversa parte da experiência do Recife no monitoramento de gestantes e puérperas de alto risco e busca mostrar como integração de dados, regras de negócio e alertas apoiam a identificação oportuna de pendências, a articulação entre serviços e a continuidade do cuidado.

A segunda é um outro debate, desta vez sobre “Transformação Digital no SUS: o uso da Inteligência Artificial e tecnologias avançadas para apoiar a tomada de decisão em saúde pública”.

Diferentes convidados compartilham experiências de uso de inteligência artificial, análise de dados, interoperabilidade, vigilância em saúde e outras tecnologias digitais para fortalecer a gestão e a tomada de decisão no SUS.



O encontro para discutir soluções já em funcionamento, desafios de implementação, governança de dados, inovação e os caminhos para um SUS cada vez mais inteligente, integrado e orientado por evidências.

Assistência social

A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife (SAS) estará presente no Espaço Conecta do Rec’n’Play, nos dias 12 e 13, das 13h30 às 18h, com uma ativação dedicada à apresentação de três equipamentos sociais da Prefeitura do Recife.



São eles: Centros Arrecifes da Cidadania, Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) e Escola de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (EDUSUAS Recife).

Por meio de óculos de realidade virtual, o público poderá assistir a vídeos imersivos e conhecer os espaços de cada equipamento, com a sensação de estar dentro deles.

Além disso, uma TV exibirá um vídeo que apresentará os ambientes e as tecnologias da informação utilizadas em cada um desses equipamentos, destacando como essas ferramentas contribuem para facilitar o acesso aos serviços e qualificar o atendimento aos usuários.

Ao final da experiência, os visitantes poderão compartilhar suas impressões e opiniões sobre os equipamentos e as tecnologias apresentadas por meio de um totem interativo.

Procon

O Procon Recife participará do REC'n'Play com a palestra Consumo Digital: Seus Direitos na Palma da Mão, proferida pelo secretário de Defesa do Consumidor do Recife/Procon Recife, Fábio Bernardino, no dia 12/11, às 11h20, no César School - Arquibancada (Av. Cais do Apolo, número 77).

Trânsito

Mais de 60 profissionais, distribuídos entre agentes e orientadores de trânsito estarão em serviço no Bairro do Recife durante os quatro dias de evento, promovendo a segurança e fluidez viária ao decorrer do evento.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para promover a mobilidade e a segurança viária de condutores e pedestres que participarão da programação do REC’n’Play.

As mudanças viárias durante o evento contam com a interdição total das Ruas Dona Maria César e das vias no entorno da Praça do Arsenal, como a Rua da Guia, Rua do Observatório e Rua Domingos José Martins.

Além disso, haverá bloqueios parciais em trechos da Rua Álvares Cabral, Avenida Barbosa Lima e Vigário Tenório, entre a Rua Dona Maria César.

A CTTU ainda destacou que a operação contará com o efetivo de 64 agentes e orientadores de trânsito simultâneos, realizando o monitoramento em pontos estratégicos das vias do Bairro do Recife durante o horário de realização das atividades do REC’n’Play.

Durante toda a operação, os bloqueios viários serão implementados a partir das 7h da manhã e desfeitos progressivamente conforme o encerramento das atividades do dia.

A orientação da CTTU é para que os condutores busquem rotas alternativas, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078

Esquema de limpeza

A Emlurb preparou um esquema especial de limpeza urbana e coleta seletiva para o Rec’n’Play 2026. A operação contará com 350 garis, 62 profissionais de fiscalização, dois caminhões compactadores, um caminhão-pipa e 250 tonéis para o acondicionamento de resíduos, garantindo a limpeza dos espaços durante o evento.

Na área de reciclagem, a iniciativa contará com a participação de dez cooperativas parceiras da Emlurb. A Central Sustentável, localizada na esquina das ruas Álvares Cabral e Mariz e Barros, funcionará das 11h à 1h durante os quatro dias de programação.

Catadores autônomos poderão recolher e comercializar materiais recicláveis no local, recebendo apoio com equipamentos de proteção individual (EPIs), alimentação, hidratação, área de descanso e acompanhamento de uma assistente social.

A Emlurb também disponibilizará 140 tonéis de 200 litros para a separação de resíduos recicláveis e lixo comum, além de contentores destinados a bares e restaurantes.

A autarquia ficará responsável pela logística de distribuição dos equipamentos e pelo transporte diário dos materiais recolhidos até a cooperativa do Gusmão.

A ação conta com a participação da Verdear Eventos Sustentáveis e o apoio do programa Recicla Solar Coca-Cola, parceiro há três anos.

Em 2025, foram coletadas 1,5 tonelada de materiais recicláveis, e a expectativa para esta edição é alcançar duas toneladas.

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