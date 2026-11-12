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CINEMA Katia Mesel revela os bastidores da programação de cinema do REC'n'Play 2026 Nesta edição, o audiovisual pernambucano ganhou um espaço inédito aberto ao público na Avenida Rio Branco

Descontraída e animada, a cineasta Katia Mesel não escondeu o entusiasmo com a presença de um espaço inédito para o cinema no REC’n’Play 2026. No bate-papo exclusivo à Folha de Pernambuco, a diretora e curadora da programação revela o que sustenta esse encontro entre audiovisual, tecnologia e inovação.

Curadoria

Denominado de Cine’n’Play Petrobras, o cinema de rua aberto ao público está localizado na Avenida Rio Branco, desde o início do festival, na última quarta-feira (11), até esta sexta-feira (13), das 17h às 22h. Antes de montar a programação, Mesel pensou na experiência do público que está indo para o REC’n’Play e tem disponível uma série de atividades gratuitas durante o evento.

“Se você coloca obras muito longas, muito lentas e muito elaboradas, você não vai prender esse público que está passando, certo?”, questiona. Segundo a curadora, a experiência dela em festivais e mostras, como realizadora e espectadora, foram fundamentais para a construção da programação do Cine’n’Play.

“Eu tive que pensar em como eu poderia atrair e segurar o público”, afirma. Katia Mesel soma quase sessenta anos atuando como cineasta, reconhecida como uma das pioneiras do audiovisual de Pernambuco. Logo, ela tem pleno domínio do que está fazendo.

“‘O que é que prende?’ Prende uma imagem que lhe emocione, capte e traga o público para olhar”, diz. Cor e movimento foram elementos essenciais para a curadora porque o som durante o festival enfrentaria outras interferências sonoras do ambiente ao redor. “Não é uma sala fechada”, completa.

Representatividade

Katia fez questão de elaborar uma lista com curtas-metragens pernambucanos motivada em reconhecer os realizadores de diferentes regiões de Pernambuco e o formato vital para a construção do cinema do estado. “Antes, digamos, do ‘Baile Perfumado’, quem segurou o interesse do público nacional com o cinema pernambucano foram os curtas”, destaca a diretora.

Dentre os selecionados, estão obras contemporâneas e clássicas do audiovisual pernambucano, incluindo trabalhos digitalizados de Katia Mesel, como “Recife de Dentro pra Fora” (1997), “Eu Vi o Mundo, Ele Começava no Recife” (1994) e “Bodega do Véio” (2008).

“Está havendo uma grande descentralização da criatividade. Era muito mais Recife, agora tem filmes de várias regiões do estado e de diferentes gêneros. Pernambuco é um celeiro”. avalia Mesel. Em meio à discussão sobre o uso de estereótipos ultrapassados sobre o Nordeste na novela “Lá na Minha Terra”, da TV Globo, a cineasta fala da importância dos realizadores contarem as próprias histórias.

“A gente não tem que ficar refém do Sudeste, nem das temáticas e nem do olhar deles para a gente. Temos autonomia, criatividade, imagens e contexto para ter muito orgulho da nossa cinematografia e do peso que é o conjunto do audiovisual pernambucano. Um cinema muito consistente”, reforça Mesel.

Bairrismo

O trabalho de Katia no REC’n’Play 2026 foi além da responsabilidade com a curadoria do cinema de rua. A cineasta foi convidada para três palestras, incluindo a desta sexta-feira “O curta e seus gargalos”, ao lado de Milena Silvino, jornalista e especialista em Estudos Cinematográficos, e Vinicius Gouveia, diretor e roteirista da série “Drag Ataque” (2026), além de ser produtor executivo de “Os Arcos Dourados de Olinda”, qualificado para o Oscar 2026.

“O cinema pernambucano não é só de longas. Portanto, eu também sou muito bairrista com os curtas. E é preciso ser, né?”, evidencia a diretora.

No final da conversa, Katia Mesel brinca que o sonho mesmo é despertar o interesse das pessoas de conhecer ainda mais o imponente cinema pernambucano através da sua programação.

SERVIÇO

REC’n’Play 2026 - Cine’n’Play Petrobras

Quando: sexta-feira (13), das 17h às 22h

Onde: Avenida Rio Branco, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Palestra “O curta e seus gargalos”

Quando: sexta-feira (13), 14h

Onde: Livraria Jaqueira (auditório) - R. Me. de Deus, 110, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Instagram, inscrições e programação completa: @recnplayfestival / recnplay.pe

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