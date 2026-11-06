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MÚSICA Shows no REC'n'Play são destaques da programação gratuito do festival recifense Atrações como Lenine e Mundo Bita estão distribuídas entre palcos localizados no Bairro do Recife

Dois fatores inegociáveis do REC’n’Play são o formato presencial e as atividades abertas ao público. Nada mais justo que aproveitar essa oportunidade para promover uma programação musical durante os quatro dias da 8ª edição de um dos maiores festivais gratuitos de inovação do Brasil.

O Bairro do Recife segue como o epicentro de ocupações e encontros do REC’n’Play. Neste ano, os palcos Recife Cidade da Música, SESC e Jornada de MC's estão entre os destaques do roteiro musical. Artistas pernambucanos consagrados como Banda Eddie Cordel do Fogo Encantado, Devotos, Lenine e Mundo Bita são atrações confirmadas no evento.

Nomes consagrados por ocupar as ruas do Recife durante o Carnaval como Banda Eddie, Galo da Madrugada, Lenine e Otto levam a energia da festa popular para o Palco Recife Cidade da Música. Os foliões que já estão de olho na temporada de prévias carnavalescas na capital pernambucana devem conferir a programação.

No Palco SESC, um dos destaques é o show de Devotos Com Vida Elas. Dentre as convidadas tem Caetana, cantora de frevo, forró e coco de roda; Kira (vocalista do Diablo Angel), um dos nomes conhecidos do rock pernambucano; Luanda Luá, compositora, vocalista da banda de hardcore Mennarca HC; e outras artistas integram a apresentação.

O trio recifense formado por Mayara, Iara e Dimitria, une experimentalismo, indie e pós-rock também é uma opção no palco promovido pelo SESC, assim como Ave Sangria, um dos expoentes da cena psicodélica brasileira. Durante os quatros dias de REC’n’Play, o Jornada de MC's promove diversas atividades, incluindo apresentações artísticas.

Confira os destaques da programação:

Palco Recife Cidade da Música

Quarta-feira (11/11)

19h - Bione

20h30 - Devotos

22h- Otto

Quinta-feira (12/11)

19h - Dani Carmesim

20h30 - Murilo Gun e a big-band Gunzito

22h Cordel do Fogo Encantado

Sexta-feira (13/11)

19h Bela Maria

20h30 Eddie

22h Lenine

Sábado (14/11)

16h - Mundo Bita

19h30 Galo da Madrugada

21h Karynna Spinelli

22h30 De Cara com o Samba

Palco SESC

Quarta-feira (11/11)

18h30 - DJ Rimas INC.

19h30 - Café Preto

20h30 - Show do EP Linha D`Água

21h50 - Coco Trupé de Arcoverde



Quinta-feira (12/11)

18h30 - Cheila Swing do Pará

20h10 - Banda Mancha de Batom

22h - Lunna Montty



Sexta-feira (13/11)

18h30 - Cane

20h10 - United for Distortion

22h - Devotos Com Vida Elas (Alice Counter, Caetana, Dani Carmesim, Kira,Leelee, Luanda Luá, Luísa Cunha, Maria Vitória)

Sábado (14/11)

18h30 - Mayara Iara Dimitria

20h10 - Vates e Violas - 30 anos

22h - Ave Sangria

23h20 - After Sesc - Kananda Px

Palco Jornada de MC's

Com Tempestade, DREEKA, Dandara MC, Adelaide, Renato Freitas, entre outras atrações

Quarta-feira (11/12) até sábado (14/11), das 14:00 até 23:30

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