palestinos Reconhecer um Estado palestino "não é simbólico", diz ministra de Autoridade Palestina O governo italiano estima que o reconhecimento de um Estado palestino não pode ocorrer antes de sua criação

Reconhecer um Estado palestino "não é simbólico", pois oferece "uma perspectiva de futuro", disse nesta segunda-feira (1º) em Roma a ministra delegada das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, Varsen Aghabekian Shahin.

"Falamos sobre o reconhecimento do Estado palestino, e disse claramente que esse reconhecimento não é simbólico. O reconhecimento do Estado palestino nos dá uma perspectiva para o futuro", disse à imprensa após um encontro com o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

"Ele nos mostra que vocês estão preservando a solução de dois Estados, que tem sido erodida há muito tempo. E envia uma mensagem clara de que a única solução é de reconhecer um Estado palestino que viva em paz e segurança ao lado do Estado de Israel", destacou.

O governo italiano estima que o reconhecimento de um Estado palestino não pode ocorrer antes de sua criação.

"Enquanto não houver um Estado, é difícil reconhecê-lo oficialmente, nós reconhecemos a Autoridade Nacional Palestina, que recebemos com um sentimento de verdadeira amizade", declarou Tajani.

No final de julho, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que a França reconhecerá o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, que será realizada de 9 a 23 de setembro em Nova York.

Mais de dez países ocidentais apelam a outros países para fazerem o mesmo.

