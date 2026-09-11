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Internacional

Reconstrução após desastre no Himalaia tem custo estimado de US$ 4,78 bilhões, diz Nepal

Informação foi divulgada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Lok Bahadur Chhetri, a jornalistas

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Casas ficaram parcialmente submersas em água barrenta às margens de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, NepalCasas ficaram parcialmente submersas em água barrenta às margens de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, Nepal - Foto: Prabin Ranabhat/AFP

Os esforços de reconstrução após as devastadoras enchentes do mês passado, causadas pelo colapso de uma geleira no Himalaia, custarão aproximadamente US$ 4,78 bilhões (R$ 24,4 bilhões), informou o Ministério das Relações Exteriores do Nepal nesta sexta-feira (11).

A avalanche de água, lama e detritos, semelhante a um tsunami, atingiu a fronteira entre China e Nepal em 26 de agosto, e deixou mais de 1.400 mortos e cerca de 5.600 desaparecidos.

"O total estimado para a reconstrução é de aproximadamente US$ 4,78 bilhões", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Nepal, Lok Bahadur Chhetri, a jornalistas.

Desse montante, cerca de US$ 57,7 milhões (R$ 295 milhões) serão necessários para os esforços de recuperação e reconstrução a curto prazo nos próximos seis meses, enquanto aproximadamente US$ 4,71 bilhões (R$ 24 bilhões) serão destinados à reconstrução a longo prazo, afirmou.

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As autoridades nepalesas afirmam que o país precisa de apoio internacional contínuo para se adaptar a um ambiente montanhoso em rápida transformação.

O Nepal, um país predominantemente rural com cerca de 30 milhões de habitantes, contribui com uma fração mínima das emissões globais de gases de efeito estufa em comparação com as nações industrializadas.

O primeiro-ministro, Balendra Shah, declarou anteriormente que o Nepal deve relatar "com firmeza" à comunidade internacional os desastres que o país sofreu em decorrência da mudança climática.

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