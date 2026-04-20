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MUNDO

Reconstrução de Gaza demandará aproximadamente US$ 71 bilhões na próxima década

A guerra em Gaza foi desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.219 mortos do lado israelense

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Homens palestinos estão no topo de um prédio gravemente danificado na Cidade de Gaza, em 20 de abril de 2026.Homens palestinos estão no topo de um prédio gravemente danificado na Cidade de Gaza, em 20 de abril de 2026. - Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

As Nações Unidas e a União Europeia anunciaram, nesta segunda-feira (20), que serão necessários US$ 71,4 bilhões (R$ 355 bilhões, na cotação atual) para reconstruir a Faixa de Gaza durante a próxima década, segundo estimativas de um estudo realizado com o Banco Mundial.

"Esta avaliação considera os danos, as perdas econômicas e as necessidades de recuperação e reconstrução em Gaza após 24 meses de conflito", indicaram em um comunicado conjunto.

As instituições detalharam que, durante os primeiros 18 meses, serão necessários US$ 26,3 bilhões (R$ 130,7 bilhões) "para restabelecer os serviços essenciais, reconstruir infraestruturas principais e apoiar a recuperação econômica".

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"Os danos materiais às infraestruturas são estimados em US$ 35,2 bilhões (R$ 175 bilhões), enquanto as perdas econômicas e sociais chegam a US$ 22,7 bilhões (R$ 113 bilhões)", detalha o comunicado, que indica, ainda, que os setores mais afetados são "a habitação, a saúde, a educação, o comércio e a agricultura".

A guerra em Gaza foi desencadeada após o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.219 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

A campanha de represálias israelense causou ao menos 72.549 mortos em Gaza, em sua maioria civis, de acordo com um balanço divulgado no sábado pelo Ministério da Saúde de Gaza - território governado pelo Hamas -, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Segundo o estudo, no total, mais de 371.888 moradias e quase todas as escolas foram destruídas ou danificadas, mais de 50% dos hospitais estão fora de serviço e a economia encolheu 84% no território.

Aproximadamente 1,9 milhão de pessoas foram deslocadas, muitas delas várias vezes, e mais de 60% da população perdeu sua moradia.


 

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