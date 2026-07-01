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Record nega existência de reportagem de Roberto Cabrini sobre Deolane Bezerra na prisão

Postagem original traz a manchete de que o repórter estaria revelando o "estado deplorável" da advogada na cadeia

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Record nega existência de reportagem de Roberto Cabrini com Deolane BezerraRecord nega existência de reportagem de Roberto Cabrini com Deolane Bezerra - Foto: Reprodução via instagram/@deolane / Estadão

O programa Rede dos Famosos, da TV Astral, fez uma postagem nas redes sociais alegando que Roberto Cabrini estaria realizando uma reportagem com Deolane Bezerra.

Após a publicação, a Record emitiu um comunicado, divulgado em suas redes, informando que se tratava de uma informação falsa.

O jornalista, Roberto CabriniO jornalista, Roberto Cabrini          Foto: SBT / Divulgação

A postagem original traz a manchete de que o repórter estaria revelando o "estado deplorável" da advogada na cadeia. "O renomado jornalista Roberto Cabrini acaba de expor imagens exclusivas que mostram a realidade brutal de Deolane Bezerra atrás das grades! A influenciadora estaria enfrentando crises severas e um estado de saúde mental alarmante", diz a imagem, acompanhada por vídeo.

 

Na legenda, a postagem segue afirmando que Cabrini teria conseguido "detalhes perturbadores sobre o estado atual da advogada e influenciadora". "Segundo as informações colhidas nos bastidores, Deolane tem enfrentado momentos de extrema dificuldade e sofrimento, sendo acometida por crises frequentes dentro do ambiente carcerário."

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Record se posiciona
Com a repercussão da publicação nas redes sociais, a Record comunicou ao público que aquela não era uma informação verdadeira. Com uma captura de tela da imagem original e uma tarja escrita "falso", a emissora nega que tal reportagem estaria em produção.

"Está circulando nas redes sociais uma imagem falsa de uma suposta reportagem do jornalista Roberto Cabrini com a Deolane Bezerra na prisão. A Record informa que não produziu nenhuma reportagem com a influenciadora. Reafirmamos que o conteúdo dessas publicações é falso", diz a legenda da postagem.

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