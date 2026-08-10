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Internacional Recorde de 230 migrantes atravessa Canal da Mancha rumo ao Reino Unido em uma única embarcação Porta-voz do primeiro-ministro Andy Burnham classificou como "chocantes as imagens terríveis (...) de bebês sendo colocados nessas embarcações sem condições de navegar"

Um recorde de 230 migrantes atravessou o Canal da Mancha na noite de domingo rumo ao Reino Unido a bordo de uma pequena embarcação, informaram nesta segunda-feira (10) o serviço francês de salvamento marítimo e a imprensa britânica, em mais um exemplo do aumento do número de pessoas em um único barco.

Os 230 migrantes, entre eles mais de 20 crianças, foram contabilizados a bordo do bote inflável quando partiram na noite de domingo da costa nordeste da França, em meio a cenas caóticas, informou o serviço de salvamento SNSM em um comunicado publicado na internet.

O número supera o recorde anterior de pessoas a bordo de uma única embarcação, registrado no mês passado, quando 165 pessoas conseguiram atravessar essa movimentada rota marítima.

Na semana passada, um bote inflável com mais de 150 pessoas a bordo, que seguia para o Reino Unido, virou no Canal da Mancha depois que seu motor pegou fogo, o que desencadeou uma grande operação de busca e resgate.

O Ministério do Interior britânico, que não confirmou o número exato de pessoas a bordo da embarcação, condenou "as táticas imprudentes e perigosas empregadas pelas organizações criminosas que facilitam essas travessias".

O porta-voz do primeiro-ministro Andy Burnham classificou como "chocantes as imagens terríveis (...) de bebês sendo colocados nessas embarcações sem condições de navegar".

O Reino Unido tenta há anos conter essas travessias perigosas e politicamente controversas, que nos últimos anos levaram dezenas de milhares de migrantes por ano às costas do sudeste da Inglaterra.

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