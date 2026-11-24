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altas temperaturas Recorde de mais de 5.000 mortes relacionadas ao calor na Inglaterra no verão de 2026 A Inglaterra, e mais amplamente o Reino Unido, viveu neste ano o verão mais quente já registrado, com sete ondas de calor entre maio e setembro e uma seca severa

A Inglaterra registrou 5.258 mortes relacionadas ao calor no verão de 2026, o número mais elevado desde o início desta contagem em 2016, informou nesta terça-feira (24) a Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês).

O recorde anterior era de 2022, com 2.985 óbitos.

A Inglaterra, e mais amplamente o Reino Unido, viveu neste ano o verão mais quente já registrado, com sete ondas de calor entre maio e setembro e uma seca severa.

"O verão de 2026 foi excepcional, com a maior mortalidade observada desde 2016, ano em que a UKHSA começou a publicar relatórios anuais sobre a mortalidade relacionada ao calor", destacou o órgão em um relatório preliminar. O número definitivo será divulgado no início de 2027.

A maioria das mais de 5.000 mortes foi registrada durante a primeira e a segunda dessas ondas de calor, que ocorreram entre 24 e 27 de maio (792 óbitos) e entre 21 e 28 de junho (2.401), detalha o órgão em seu relatório.

"O calor intenso no começo do verão traz riscos particulares, já que podem ocorrer condições meteorológicas excepcionalmente quentes antes de a população, as comunidades e os serviços estarem plenamente preparados para enfrentá-las", afirma a agência.

Por enquanto, o órgão não publicou dados sobre a idade das pessoas mortas, a distribuição geográfica nem as causas específicas desses óbitos, contabilizados entre maio e setembro.

Esse balanço reforça "a importância de implementar medidas de preparação diante dos riscos à saúde associados ao calor desde o início da temporada, em vez de focar apenas nos períodos de temperaturas mais elevadas em meados do verão", alerta a agência.

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