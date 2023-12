A- A+

LIVRO DOS RECORDES 2023 Recordes bizarros do Guinnes: galinha com 21 anos, fisiculturista nonagenário e arroto mais alto Livro registrou façanhas esportivas, de longevidade, força física e modificações corporais

O ano de 2023 foi de conquistas importantes para a ciência e medicina. Mas, para o Guinness Book, também foi um compilado de feitos individuais incríveis — alguns louváveis, outros um tanto bizarros.



Do maratonista que testou os limites da sua deficiência ao homem que usa um chifre no septo nasal, confira abaixo a lista dos recordes registrados mês a mês pelo livro neste ano que se encerra:

Janeiro

Morreu a pessoa mais velha do mundo, a freira francesa Lucile Randon, aos 118 anos. Logo em seguida, María Branyas Morera, de 115 anos, foi nomeada a pessoa mais longeva do planeta. “Sou muito, muito velha, mas não sou idiota”, diz ela na biografia da rede X (ex-Twitter). Morera nasceu em 1907, em São Francisco, Califórnia (EUA) e hoje mora em uma casa de repouso na Catalunha, no nordeste da Espanha.

Fevereiro

As irmãs Yoshie e Michie Kikuchi foram declaradas as gêmeas com maior diferença de altura do mundo. São 75 cm que separam as duas, nascidas da fecundação de dois óvulos diferentes (bivitelinas) em 1989. Yosie mede 1,62 m e Michie, diagnosticada com uma forma de nanismo chamada espondiloepifisária congênita, tem 87,5 cm.







As diferenças entre as duas não param por aí: Michie tem uma obsessão pela cor rosa, enquanto sua irmã está quase sempre de preto. “Ela chora com facilidade, enquanto eu sou pavio curto e fico brava facilmente”, define Yoshie.

Março

Peanut passa a ser a galinha mais velha do mundo, com mais de 20 anos de idade. A ave mora com a bibliotecária aposentada Marsi Darwin, em Michigan, nos EUA. Galinhas costumam viver entre cinco e dez anos. Antes de Peanut, a penosa mais longeva do mundo foi Muffy, que morreu em 2012, aos 23 anos.

Os gêmeos mais prematuros do mundo completaram seu primeiro aniversário. Nascidos com 21 semanas e cinco dias (mais de quatro meses antes do esperado), Adiah Laelynn and Adrial Luka Nadarajah eram considerados inviáveis, com chance de sobrevivência próxima de zero.



O peso combinado dos dois ao nascer era de 750 g. “Quando entrei em trabalho de parto, os bebês não tiveram qualquer medida de suporte à vida no hospital onde fui dar à luz, quase foram deixados lá para morrer”, contou a mãe, Shakina Rajendram, do Ontario, no Canadá.

Abril

Foi revelado o menor cachorro do mundo, a chihuahua Pearl. Com altura de 9,14 centímetros, ela mede menos que um palito de pirulito.



Seu comprimento, de 12,7 centímetros, é mais ou menos o mesmo de uma nota de 1 dólar. Pearl é sobrinha da antiga detentora do recorde, Milly, de 9,65 cm, que morreu em 2020. Alimentada com salmão e frango, a pequena mora da Flórida (EUA), é dócil e tem 3 anos de idade.

O homem adulto mais baixo do mundo, o iraniano Afshin Ghaderzadeh, registrou mais um recorde no livro: o de menores mãos masculinas. Sua mão esquerda tem 6,7 centímetros, enquanto a direita tem 6,4 cm. As proporções são três vezes menores que a média.



Um número que impressiona ainda mais diante das mãos do homem mais alto do mundo, o turco Sultan Kösen, com extremidades de 28,5 cm. Ghaderzadeh tem 65,2 cm de altura.

Maio

Josef Šálek, da República Tcheca, alcançou o recorde de prancha abdominal mais demorada. Ele ficou quase dez horas (9h38m47) na posição, um exercício de isometria popular para quem quer ficar com a barriga trincada. Hoje um terapeuta e palestrante, Šálek levava uma vida desregrada até recementemente. “Cinco anos atrás eu estava 15 quilos acima do peso e era fã de álcool e cigarros”, contou o sarado, que treinou por um ano com um personal.

O espanhol Àlex Roca Campillo bateu o recorde de atleta com deficiência mais rápido do mundo em uma maratona. Diagnosticado com paralisia cerebral, ele completou a prova de Barcelona em 5h50m51s. Atualmente com 32 anos, Campillo teve uma encefalite herpética aos 6 meses, que o deixou desenganado pelos médicos.



A expectativa era de morte ou vida em estado vegetativo. Recuperado, mas com paralisia em 76% do corpo, ele encontrou uma paixão no esporte: praticou futebol, tênis, esqui e hoje usa a corrida para conscientizar sobre os limites das pessoas com deficiência.

Dois homens que não se conheciam alcançaram, simultaneamente, o recorde de mais tatuados com desenhos da Marvel. Fãs de quadrinhos (evidentemente), Rick Scolamiero, do Canadá, e Ryan Logsdon, dos EUA, têm cada um 34 artes temáticas de seus super-heróis favoritos aplicadas no corpo.

Junho

A maior (e mais pesada) pedra no rim foi retirada no Sri Lanka. O aposentado Canistus Coonghe, de 62 anos, carregava um pedregulho de 13,37 cm x 10,55 cm no órgão, pesando 800g. A pielolitotomia (cirurgia de retirada de cálculos) foi um sucesso e, surpreendentemente, o rim de Coonghe está funcionando bem. Os órgãos ao redor do rim tinham tamanho normal.

Julho

A supermodelo americana Elisabeth Anderson-Sierra foi considerada a maior doadora de leite materno do mundo. Ela encaminhou 1,5 mil litros de leite apenas entre fevereiro de 2015 e junho de 2018 apenas — a modelo continua a doar para famílias da sua comunidade, na cidade de Aloha, no Oregon.



A mãe de três filhos tem a chamada síndrome de hiperlactação, que envolve quantidades exageradas do hormônio prolactina, responsável pela produção de leite.

Jim Arlington foi considerado pelo Guinness o fisiculturista mais velho do mundo, aos 90 anos. Ele obteve seu primeiro recorde no livro aos 83.



Atualmente, continua a disputar torneios da modalidade. No ano passado, chegou a ter sua figura de músculos esculpidos na academia exibida na capa da revista Men’s Health. Nascido prematuro, Jim passou uma infância com saúde frágil, sofrendo de asma, até descobrir a musculação na adolescência.

Agosto

A americana Kimberly Winter deu o arroto mais barulhento do mundo, com 107,3 decibéis, um ruído mais alto que um liquidificador (70-80 dB), uma furadeira elétrica (90-95 dB) e até uma motocicleta na máxima aceleração (100-110 dB).



Para produzir seus estrondos, a recordista diz que gosta de ingerir comidas apimentadas, refrigerante e álcool. Famosa no TikTok, Winter foi incentivada pelos seguidores a buscar o feito.

Colin Hancock, um britânico de 77 anos, tornou-se o homem a viver mais tempo depois de uma ponte de safena tripla. Sua cirurgia foi aos 31 anos. Apesar de atlético, Hancock tinha hipercolesterolemia (colesterol alto) de origem genética, o que o levou a ter problemas de coração.



A previsão era de que teria que lidar com quadros cardíacos a vida toda após o procedimento, o que acabou não se concretizando.

Setembro

O americano Frank Sagona, de 45 anos, fez o maior número de repetições na barra fixa no mundo em uma hora. Foram 1.010, equivalendo a uma média de 17 por minuto. Sagona teve um problema inesperado de última hora: um estiramento de um músculo das costas na véspera da tentativa.



O agora recordista treina há 11 anos em casa, sem pesos, praticando apenas calistenia. Para completar a prova, não podia tirar as mãos da barra para descansar.

Outubro

O queniano Kelvin Kiptum, de 23 anos, completou uma maratona no menor tempo do mundo, com 2h35s. O atleta é considerado uma sensação da competição, já que participou de sua primeira prova do gênero menos de um ano atrás — antes, havia corrido apenas meias-maratonas. Sua marca foi alcançada na Maratona de Chicago.

Jovante Carter, um jovem de 22 dos EUA conhecido na internet como HolyGxd, detém uma habilidade inusitada: a capacidade de cobrir o nariz com o lábio inferior. E ficar assim.



Para alcançar seu recorde, ele manteve a careta por 1m2s (sim, há outros competidores disputando o título). Uma dificuldade fundamental serve como obstáculo para a ampliação desse tempo: é impossível respirar com o nariz e a boca bloqueados nesse arranjo.

A Carolina Reaper perdeu seu posto de pimenta mais ardida do mundo. A nova campeã da picância se chama Pepper X, desenvolvida pela empresa americana Puckerbutt Pepper Company. O produtor Ed Currie cruzou espécies de pimenta com altos níveis de capsaicina (o composto que dá seu ardor) por dez anos para chegar à variedade.



Na escala de Scoville, que mede o poder da planta de incendiar o paladar, a novata marcou 2,69 milhões de pontos, bem acima da Carolina Reaper, que pontua 1,64 milhão.

Novembro

Uma indiana tem a cabeleira mais longa do mundo segundo o Guinness. Smita Srivastava ostenta mais de dois metros (2,36m) de cabelos, mantidos sem corte desde os 14 anos — ela tem hoje 46. Smita diz que a cabeleira foi uma forma de homenagear o estilo de atrizes indianas dos anos 1980.

Ela conta que lava os fios duas vezes por semana. Todo o processo, da lavagem à escovação, pode levar até três horas. Devido ao comprimento, as madeixas de Smita às vezes enroscam nos seus sapatos e acaba sendo arrancadas.

Dezembro

Os trigêmeos mais velhos do mundo completaram 93 anos em 2023. Larry Alden Brown, Lon Bernard Brown, and Gene Carol Brown nasceram no estado americano do Kansas durante a Grande Depressão, em 1930. Larry credita a longevidade do trio a uma vida longe do cigarro, do álcool e das drogas.



“Sempre nos consideramos amigos, além de irmãos, e também oferecemos proteção uns aos outros”, resume.

O americano Colton Pifer é o homem com a maior abertura de septo nasal do planeta. O morador de Michigan, nos EUA, fez seu piercing no nariz aos 18 anos. Desde então, começou a aumentar o tamanho das peças que usava no local, argolas ou chifres, alguns feitos sob medida, até chegar aos atuais 2,6 centímetros de diâmetro do orifício.



Ele revela que o processo é doloroso porque a cartilagem na região é mais resistente à deformação necessária para a modificação corporal. "A paciência é a chave", diz. Mas há dificuldades no dia a dia, como comer sanduíches e beber líquidos de latinhas.

