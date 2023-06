A- A+

MUNDO Recruta abre fogo em um campo de treinamento militar, no Japão, e mata dois soldados O crime violento no Japão é altamente incomum, mas vários incidentes de alto perfil abalaram o país no ano passado

Dois soldados foram mortos e um ficou ferido após tiroteio em um campo de treinamento militar, no centro do Japão, nesta quarta-feira, informou a mídia do país.

Anteriormente, o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, havia indicado que três membros das Forças de Autodefesa, o exército do país, tinham sido feridos no campo de tiro da cidade de Hino.

O atirador é um membro das forças armadas, que foi detido, acrescentou o porta-voz, sem dar mais detalhes.

Já a emissora de TV NHK disse que o militar preso é um recruta adolescente do exército japonês, que havia usado uma arma automática.

Crime incomum

O crime violento no Japão é altamente incomum, mas vários incidentes de alto perfil abalaram o país no ano passado.

Em julho de 2022, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado durante um comício eleitoral por um homem armado.





Em abril, o primeiro-ministro Fumio Kishida escapou ileso depois que um homem jogou um artefato explosivo contra ele, em outro evento de campanha.

A polícia também deteve, no mês passado, um homem acusado de matar quatro pessoas, incluindo dois policiais, em um ataque com faca e arma de fogo em Nagano, a oeste de Tóquio.

