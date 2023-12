Recuperação econômica da China está em "etapa crucial'" segundo presidente Xi Jinping

A- A+

A recuperação econômica da China está em uma “etapa crucial”, afirmou o presidente chinês Xi Jinping, em um momento não há dificuldades no setor imobiliário, a dívida e o baixo consumo atrasam o crescimento da segunda economia mundial.

“Atualmente, a recuperação econômica do país ainda está em uma etapa crucial”, afirmou o presidente em uma reunião do órgão máximo de decisões do país, segundo informou nesta sexta-feira a televisão estatal CCTV.

Xi defendeu a adoção de medidas para transferência para a economia, em um contexto no qual “à medida que diversidades aumentam no cenário econômico e político internacional”.

“É necessário concentrar-se em acelerar a construção de um sistema industrial moderno, expandir a demanda interna, evitar e reduzir riscos”, disse Xi.

A recuperação econômica pós-pandemia no início do ano foi afetada pela falta de confiança da população, que impacta o consumo, pelo desemprego elevado entre os jovens e uma demanda baixa a nível internacional, que repercute nas exportações.

Uma crise sem precedentes no setor imobiliário, que deixou gigantes do setor à beira do abismo, também afetou a atividade. Este setor representou durante muito tempo um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) da China.

Também é uma fonte importante de renda para os governos locais, com recursos em baixa após os gastos colossais da luta contra a covid.

A economia do país cresceu 4,9% no terceiro trimestre, abaixo dos 5% previstos por Pequim, um dos ritmos mais baixos em anos.

