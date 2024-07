Red flags: os 6 sinais de que você pode levar um fora

A- A+

Cientistas de universidades dos Estados Unidos, Itália e República Tcheca realizaram um estudo em que elencaram as principais "red flags" (bandeiras vermelhas, traduzido do inglês) de pessoas nos relacionamentos. São elas as consideradas: pegajosas, promíscuas, desmotivadas, apáticas, com péssima higiene e viciadas em drogas.

No estudo, os pesquisadores analisaram pesquisas existentes sobre 49 tópicos essenciais para acabar com qualquer relacionamento e pediram para 285 universitários com média de 22 anos para indicar qual deles os faria perder o interesse em um relacionamento de curto ou longo prazo.

Os principais resultados mostraram que a falta de interesse acabaria com um relacionamento a longo prazo, pois isso mostra que não há esforços para um relacionamento futuro, como ter filhos, planos de casal, entre outros.

Já ser pegajoso foi uma das maiores desvantagens no curto prazo, visto que isso desmotivou os "esforços reprodutivos não parentais" de um parceiro, em outras palavras, o sexo casual.

A falta de higiene pessoal também foi um obstáculo significativo para relacionamentos de qualquer duração.

“As pessoas querem parceiros que sejam férteis (ou seja, que não cheirem mal, não tenham ISTs, sejam atraentes) e bons pais (ou seja, que sejam confiáveis, ambiciosos, atenciosos, carinhosos) de nossos filhos”, escreveram os autores do estudo que são das universidades Charles University na República Tcheca, da University of Colorado, nos EUA, e da University of Padua, na Itália.

Dentro das categorias

A pesquisa separou seis sinais de alertas para os relacionamentos e dentro dessas categorias, foram colocados os principais subgrupos que fariam casais se separarem. Na categoria “nojento”, os principais subgrupos são pessoas que tem uma má higiene pessoal, cheiram mal, são pouco atraente ou tem problemas de saúde como DSTs.

Já na categoria “viciados em drogas”, os participantes disseram que ter problemas com drogas ou álcool são um empecilho para continuar em uma relação, bem como se a pessoa fuma ou tem um passado criminal. Se o parceiro ou parceiro é “pegajoso”, os fatores que contribuem para o fim de relacionamento são momentos em que ela age sendo controladora, grudenta ou ciumenta demais.

Na categoria “promíscua”, os participantes relataram que a pessoa que faz sexo com muitas outras pessoas, ou que tenham tido relacionamento com muitos outros, não são confiáveis e, por isso, não conseguem ter um relacionamento duradouro. Se a pessoa é “apática”, ela pode ter levado um fora por não ter interesse nos assuntos do parceiro, não transparecer confiança, e não ser capaz de oferecer atenção à outras pessoas.

E, por último, “desmotivado”. Os participantes descreveram que as principais causas para acabar com um relacionamento neste grupo é que a pessoa não tem ambição, pouco interesse de melhorar na vida seja profissional, pessoal ou financeiro e é muito passivo em relação aos planos futuros.

A pesquisa também descobriu que as mulheres têm mais fatores como quebra de relacionamento do que os homens. E mulheres mais velhas tem itens que se encaixam mais em nojentos e desmotivados em comparação com as mais jovens.

“Como as mulheres têm taxas mais altas de investimento obrigatório na prole, elas tendem a manter padrões mais altos”, escreveram os autores.

Já os participantes com “valor de companheirismo”, ou seja, veem a si mesmos como parceiros valiosos, relataram mais quebra-negócios do que outros em relacionamentos de longo e curto prazo.

