ENSINO SUPERIOR Redação Enem 2025: primeiros estudantes deixam Unicap e comentam que ficaram surpresos com o tema Primeiro estudante deixou bloco B às 15h33

O horário mínimo para deixar os locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025) era 15h, mas os primeiros estudantes saíram do bloco B da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no centro do Recife, às 15h33 deste domingo (9), quando está sendo aplicada a primeira fase da prova.

Eles ainda não podem levar o caderno de questões para casa. A primeira prova contém 90 questões relacionadas às áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias; redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

O tema da redação é discutido, ao longo dos anos, entre alunos e professores. Para 2025, o mote da construção do texto foram as ‘perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira’.

João Gabriel, de 16 anos, foi o primeiro a sair do bloco B. Ele, que estuda no 2º ano do ensino superior, não formulou o texto.

Estudante João Gabriel foi um dos primeiros a sair do primeiro dia de ENEM no bloc B da Unicap. | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Eu não fiz a redação. Não estava a fim de ficar naquele ambiente [sala de aplicação]. Me senti constrangido. Não era um ambiente legal. Eu não estava me sentindo confortável. É algo pessoal”, disse ele.

Já Caio Reis, de 18 anos, achou a prova ‘tranquila’. Ele diz ter conseguido fazer a redação e responder todas as 90 questões em pouco mais de duas horas.

Estudante Caio Reis acha que foi bem na prova e achou o tema da redação do ENEM 2025 interessante. | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“O tema é meio interessante. Olhei, li, fiz minha parte e está tudo certo. Acho que fiz uma boa prova. A escola que eu estudo, em Águas Compridas, Olinda, fez uns aulões e deu umas dicas, preparando os alunos para fazer”, declarou.

Pretendendo cursar pedagogia, João Marcos, de 19 anos, ficou surpreso com a temática. Porém, ele explicou à reportagem da Folha que conseguiu desenvolver o material.

“Deu muito certo e eu gostei do tema. Estou confiante e eu acredito que consegui me sair bem nessa redação”, garantiu ele, que estuda no terceiro ano do ensino médio.

Para Joaninne Paixão, 23, também foi uma surpresa, mas ela aponta familiaridade com o assunto, por já ter experiência com idosos.

João Marcos disse ter ficado surpreso com o tema, mas ter familiaridade no assunto o ajudou a desenvolver a redação do Enem. | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Deu para mostrar um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Gostei. Sobre a prova, no geral, achei as questões tranquilas. Os diversos contextos formam um ‘quebra-cabeça’, mas deu para fazer. Estou confiante”, frisou.

Os estudantes têm até às 19h para concluir a prova. Quem desejar levar o caderno de questões deverá esperar até 18h30.

