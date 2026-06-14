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EDUCAÇÃO Redações do vestibular da Unicap abordam uso de canetas emagrecedoras e violência contra a mulher Ao todo, são ofertadas 655 vagas de graduação na insstituição

O Vestibular 2026.2 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que oferta, neste domingo (14), 655 vagas de graduação, trouxe dois temas para as redações. O primeiro, para o curso de Medicina, aborda o uso das canetas emagrecedoras no país. Já o segundo, voltado para as demais formações, tratou sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil.



Na primeira proposta, intitulada como "Canetas emagrecedoras e os limites entre saúde e estética", a instituição convidou os candidatos a uma reflexão sobre "o avanço desses medicamentos representa um triunfo da medicina no combate à obesidade ou alimenta uma nova obsessão estética pelo corpo magro".

"A partir de textos de apoio que reuniam alertas de órgãos reguladores, posicionamentos de especialistas e reflexões sobre os impactos sociais e éticos do uso desses medicamentos, os candidatos foram desafiados a elaborar uma dissertação argumentativa defendendo seu ponto de vista", explicou a universidade, em comunicado enviado à imprensa.

O tema também teve o foco em estimular debates sobre os limites entre saúde e estética, os ricos da automedicação, a influência das redes sociais e os desafios de enfrentar uma doença complexa como a obesidade em meio à constante busca por padrões corporais.

Já no segundo tema foi dedicado aos candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito e Psicologia. Os estudantes trataram sobre persistência da violência contra a mulher no Brasil, mesmo diante dos avanços na legislação e do fortalecimento dos mecanismos de proteção.

A proposta incentivou reflexões sobre educação, prevenção, acolhimento às vítimas, combate à cultura da violência e promoção da igualdade de gênero.

Candidatos a mais de 600 vagas em vários cursos na Unicap fazem vestibular neste domingo (14). - Foto: Alex Costa/Unicap

Programação para os pais

Além do processo seletivo, a universidade preparou uma programação especial para acolher familiares e acompanhantes dos candidatos no campus.

Entre as atividades oferecidas estavam aferição de pressão arterial e glicemia capilar, promovida pelo curso de Medicina; escuta psicológica e roda de conversa, conduzidas pelo curso de Psicologia; além do tradicional Chá do Frei Velloso, organizado pelos cursos de Farmácia e Nutrição.

"A instituição também mantém aberto, até o dia 5 de agosto, o processo seletivo contínuo para os cursos de Ensino a Distância (EaD) e semipresenciais, que somam 454 vagas. Os candidatos dessas modalidades podem realizar inscrição e redação de forma on-line", completou a instituição.

Para os cursos presenciais, os candidatos puderam optar entre realizar a prova da Unicap ou utilizar as notas do Enem das edições de 2016 a 2025. A única exceção foi a graduação de Medicina, que tem seleção exclusiva por certames presenciais.

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