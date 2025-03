Pernambuco: Rede Capacitação e Transformação abre inscrições para mentoria de projetos esportivos

A- A+

A Rede Capacitação e Transformação (CT) abriu as inscrições para o projeto de capacitação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que tenham iniciativas ligadas a projetos esportivos.

Visando promover a democratização do acesso da Lei de Incentivo ao Esporte, a iniciativa ofereceu, no ano passado, mentoria gratuita a 322 instituições de todo o país, contemplando 577 agentes sociais esportivos que, juntos, atuam para transformar vidas de 176 mil beneficiários diretos.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de março, no site da Rede CT.

A gerente de projeto da Rede CT, Gigi Favacho, revela que a organização deseja aumentar o número de instituições contempladas pela iniciativa neste ano.

“Ampliar as formações do CT significa para a gente contribuir com a mudança de perspectivas de vida de pessoas em sua maioria em vulnerabilidade social; democratizar e descentralizar o acesso às leis de incentivo e com isso contribuir também com o desenvolvimento de territórios ainda à margem das políticas públicas de desenvolvimento social”, afirma.

Dentre as OSCs contempladas no ano passado, apenas 6% conseguem arcar com os custos fixos e investir pontualmente em ações e projetos.

Apesar disso, 68% delas nunca tinham sido contempladas por qualquer benefício fiscal.

“Com os projetos elaborados na formação do ano I, somamos mais de R$ 63 milhões de reais que podem ser captados e convertidos em desenvolvimento. Isso representa cerca de 27% do que foi movimentado financeiramente nestas regiões pela Lei de Incentivo ao Esporte nos últimos três anos”, destaca Favacho.

O projeto é fruto de parceria entre o Instituto Futebol de Rua, a Nexo Investimento Social e a rede Igapó. Seus principais patrocinadores são o banco Itaú e a B3, a bolsa de valores brasileira.

Como participar

Podem concorrer ao edital organizações da sociedade civil com projetos esportivos que possuam sede nas regiões Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

São oferecidas duas vagas por organização e ao menos um dos participantes da OSC deve estar formalmente matriculado em uma instituição de ensino autorizada pelo poder público. O edital está disponível no site da da Rede CT.

