Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RECIFE

Rede Compaz oferece mais de 2,3 mil vagas em atividades gratuitas

Vagas são oferecidas nas áreas educacional, cultural e esportiva, contemplando natação, balé, ritmos, jazz, dança popular, funcional, entre outras modalidades

Reportar Erro
As inscrições devem ser realizadas nas unidades com a apresentação de RG, CPF e comprovante de residênciaAs inscrições devem ser realizadas nas unidades com a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência - Foto: Larissa Brito/Compaz

A Rede Compaz disponibiliza, desta terça (24) até a sexta-feira (27), 2.322 vagas em atividades gratuitas nas seis unidades distribuídas pela cidade. A ação é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, onde as oportunidades visam contemplar as áreas de esportes, educação e cultura.

Entre as atividades são ofertadas modalidades como natação, balé, ritmos, jazz, dança popular, alongamento, treinamento funcional, artes marciais, informática básica, pilates e ações lúdicas desenvolvidas nas bibliotecas.

Leia também

• Recife: foragido por homicídio é detido após tentar fugir de abordagem e colidir veículo roubado

• SUS: Maternidades do Recife iniciam imunização de bebês contra a bronquiolite

• Arquidiocese denuncia falso bispo que realizou "suposto batismo" em capela no Recife

A programação atende diferentes faixas etárias, incentivando hábitos saudáveis, aprendizado contínuo e integração comunitária. As inscrições devem ser realizadas presencialmente nas unidades, conforme a disponibilidade de vagas, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência do Recife.

Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, a iniciativa aumenta o acesso da população aos espaços de formação e convivência.

“O Compaz é um equipamento que promove oportunidades. Ao oferecer atividades gratuitas e de qualidade, garantimos que crianças, jovens, adultos e idosos tenham acesso ao esporte, à cultura e ao conhecimento como ferramentas de transformação social. Nosso objetivo é fortalecer vínculos, estimular talentos e construir, junto com a comunidade, uma cultura de paz”, destacou.

Serviço - inscrições para atividades gratuitas da Rede Compaz

Reportar Erro

Veja também

Newsletter