RECIFE Rede Compaz oferece mais de 2,3 mil vagas em atividades gratuitas Vagas são oferecidas nas áreas educacional, cultural e esportiva, contemplando natação, balé, ritmos, jazz, dança popular, funcional, entre outras modalidades

A Rede Compaz disponibiliza, desta terça (24) até a sexta-feira (27), 2.322 vagas em atividades gratuitas nas seis unidades distribuídas pela cidade. A ação é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, onde as oportunidades visam contemplar as áreas de esportes, educação e cultura.

Entre as atividades são ofertadas modalidades como natação, balé, ritmos, jazz, dança popular, alongamento, treinamento funcional, artes marciais, informática básica, pilates e ações lúdicas desenvolvidas nas bibliotecas.

A programação atende diferentes faixas etárias, incentivando hábitos saudáveis, aprendizado contínuo e integração comunitária. As inscrições devem ser realizadas presencialmente nas unidades, conforme a disponibilidade de vagas, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência do Recife.



Para o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda, a iniciativa aumenta o acesso da população aos espaços de formação e convivência.

“O Compaz é um equipamento que promove oportunidades. Ao oferecer atividades gratuitas e de qualidade, garantimos que crianças, jovens, adultos e idosos tenham acesso ao esporte, à cultura e ao conhecimento como ferramentas de transformação social. Nosso objetivo é fortalecer vínculos, estimular talentos e construir, junto com a comunidade, uma cultura de paz”, destacou.



Serviço - inscrições para atividades gratuitas da Rede Compaz

Período: Desta terça até a próxima sexta-feira, 24 a 27 de fevereiro

Local: Unidades da Rede Compaz (Alto Santa Terezinha, Ibura, Coque, Caxangá, Cordeiro e Pina)

Informações: Diretamente nas unidades, das 7h às 22h

