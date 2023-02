Compaz oferece mais de mil vagas entre cursos e modalidades esportivas

A- A+

Entre a próxima terça-feira (28) e o próximo dia três de março, os Centros Comunitários da Paz (Compaz) abrirão mais de mil vagas para categorias de esportes e cursos diversos, durante o período chamado “Temos Vagas”. As vagas são ofertadas em todas as quatro unidades (localizadas no Alto Santa Terezinha, Caxangá, Cordeiro e Joana Bezerra), de acordo com a disponibilidade de cada uma. As inscrições são gratuitas.



Para se cadastrar, os interessados devem comparecer presencialmente ao Compaz escolhido, a partir das 7h, munidos de RG ou documento original, CPF e comprovante de residência na cidade do Recife. Não é necessário morar no bairro em que está localizado o equipamento. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável, que também deve realizar o cadastro e acompanhar a criança ou adolescente nas atividades.



No Compaz Dom Hélder Câmara, na Ilha de Joana Bezerra, por exemplo, serão ofertadas 100 vagas de esportes, com modalidades como futsal, handebol, judô, jiu-jitsu e taekwondo. Também estão sendo abertas 200 vagas de cursos em parceria com a Unidade de Tecnologia na Educação para a Cidadania (UTEC). São cursos como robótica, google drive, planilhas e canva.

Já no centro Ariano Suassuna, do Cordeiro, a UTEC inaugura 172 vagas para crianças, adultos e idosos, em cursos de informática, robótica, educação financeira e planilhas eletrônicas.



O período de "Temos Vagas" acontece mensalmente, sempre na última ou penúltima terça-feira de cada mês, quando são promovidas novas vagas.



