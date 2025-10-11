Rede Compaz recebe shows de Débora Teen para o Dia das Crianças
Apresentações acontecem nos Compaz Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra, e Miguel Arraes, na Madalena
Como parte das comemorações ao Dia das Crianças, que ocorre oficialmente neste domingo (12), os Compaz Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra, e Miguel Arraes, na Madalena, realizam programações especiais nesta segunda (13) e terça-feira (14), respectivamente.
O evento contará com shows da cantora infantil e influenciadora digital Débora Schmitz, conhecida como Débora Teen.
Com um total de mais de 118 mil seguidores, a artista é sucesso nas plataformas digitais e produz conteúdos voltados ao público infantil com vídeos divertidos e educativos.
Gratuito e aberto ao público, o momento ainda terá atividades especiais, com pipoca e algodão doce para os pequenos.
Serviço
Shows de Débora Teen nos Compaz – Especial Mês das Crianças
13 de outubro (segunda-feira) – Compaz Dom Hélder Câmara
Endereço: R. Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, Recife - PE, 50090-540
Horário: 15h
14 de outubro (terça-feira) – Compaz Miguel Arraes
Endereço: Av. Caxangá, 653 - Madalena, Recife - PE, 52171-011
Horário: 14h
Entrada gratuita