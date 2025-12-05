Sex, 05 de Dezembro

ACADEMIA

Rede de academias abre as portas para adolescentes treinarem gratuitamente até janeiro de 2026

Os adolescentes terão acesso gratuito aos equipamentos de musculação e às aulas das unidades de segunda a sábado, das 10h às 16h, e aos domingos, das 10h às 14h

Foto: iStock

A rede de academias Smart Fit anunciou uma iniciativa para adolescentes entre 14 e 18 anos treinarem gratuitamente até o início de 2026. Segundo a empresa, 730 unidades aderiram ao programa no País.

Os adolescentes terão acesso gratuito aos equipamentos de musculação e às aulas das unidades de segunda a sábado, das 10h às 16h, e aos domingos, das 10h às 14h.

No Rio de Janeiro, o benefício poderá ser utilizado até 31 de dezembro. Nos demais estados, o acesso gratuito estará disponível até 31 de janeiro.

A ação é destinada apenas a adolescentes que não estejam matriculados na Smart Fit e o cadastro para participar do programa é realizado pelo site da rede. O jovem interessado deve fornecer algumas informações, como nome e data de nascimento, e indicar os contatos de um responsável.

Para concluir o cadastro, o adolescente deve comparecer presencialmente à unidade escolhida acompanhado do responsável e apresentar o código gerado no preenchimento do formulário. Também é necessário apresentar documentos de identificação, como RG e CPF, e preencher um questionário de prontidão para atividade física.

Exercício físico entre crianças e adolescentes
Especialista em educação física e colunista do Estadão, Guilherme Artioli explica que não existem restrições de idade para que uma pessoa se exercite. Na verdade, é importante encorajar as crianças desde cedo a serem ativas, brincarem e participarem de atividades esportivas e de lazer.

No caso dos exercícios físicos de força, popularmente conhecidos como musculação e comuns em redes de academias, não há contraindicação para adolescentes, estejam eles na puberdade ou no período pós-puberal, segundo o especialista.

"Os cuidados para a musculação em adolescentes são os mesmos para adultos, e têm a ver com execução segura dos exercícios e uso de cargas adequadas ao estado de treinamento e de condicionamento", explica Artioli.

O educador físico observa que a seleção dos movimentos deve ser feita de acordo com o nível de experiência do aluno, mas reforça que não há exercício recomendado ou contraindicado.

"O treino de força, inclusive, pode ser feito por crianças, muito embora faça pouco sentido utilizar a musculação tradicional com objetivo de hipertrofia, calcada nos princípios do fisiculturismo, em crianças pequenas", completa. Escolinhas de natação, futebol, ginástica e lutas são alternativas bem-vindas para o público infantil, de acordo com ele.
 

