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BRICS

Rede de agricultura digital com IA está entre os projetos anunciados na 18ª reunião do Brics

Os detalhes operacionais ainda estão sendo discutidos pelos países

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O projeto foi apresentado pelo primeiro-ministro da Índia Narendra ModiO projeto foi apresentado pelo primeiro-ministro da Índia Narendra Modi - Foto: Ministry of External Affairs of India/Flickr/Divulgação

Nova Delhi - A produção agrícola fez parte da pauta da agenda tecnológica da 18ª cúpula do Brics neste domingo (13), em Nova Délhi, na Índia.

O bloco anunciou um projeto de Rede de Agricultura Digital (em tradução livre), uma iniciativa que pretende conectar inteligência artificial, tecnologia geoespacial e infraestrutura pública digital às necessidades de produtores rurais dos países que compõem o bloco.

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O projeto foi apresentado pelo primeiro-ministro da Índia Narendra Modi e integra o pilar de inovação da cúpula.

A proposta prevê a cooperação entre os países para desenvolver ferramentas capazes de melhorar o monitoramento de lavouras, ampliar a produtividade agrícola e tornar a tomada de decisões mais precisa diante de eventos climáticos extremos.

“A rede de agricultura digital do Brics criará novas oportunidades para os agricultores, conectando inteligência artificial, tecnologia geoespacial e infraestrutura digital às suas necessidades reais”, afirmou Modi.

Embora os detalhes operacionais ainda estejam sendo discutidos pelos países, a iniciativa sinaliza uma aproximação entre tecnologia e segurança da cadeia produtiva, tema estratégico para nações que respondem por parcela significativa da produção agrícola mundial.

A presidência indiana também anunciou centros de excelência em agroecologia e agricultura regenerativa, que deverão unir conhecimento tradicional e ciência moderna para promover sistemas agrícolas mais sustentáveis, adaptáveis e resilientes à mudanças climáticas, como secas, enchentes e outras alterações.

*A repórter viajou a convite da Embaixada da Índia no Brasil

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