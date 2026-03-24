A- A+

DIVERSIDADE 'Mães Diversas, Mães Reais': rede de apoio e inclusão marcam 4ª edição de evento no Recife Encontro reúne mães típicas e atípicas para troca de experiências, acolhimento e debate sobre neurodiversidade no dia 10 de abril

O desafio da maternidade ganha contornos ainda mais complexos quando atravessado pela neurodiversidade. É a partir dessa realidade que nasce o encontro "Mães Diversas, Mães Reais", que chega à quarta edição no Recife com a proposta de criar um espaço de escuta, acolhimento e construção coletiva entre mulheres que compartilham diferentes vivências.

Idealizadora do projeto ao lado da fonoaudióloga Bethânia Mendes, a cirurgiã-dentista e empresária Fernanda Prates afirma que a iniciativa surgiu da própria experiência como mãe atípica e da necessidade de transformar vivências individuais em rede de apoio.

“Esse encontro tem um lugar muito especial no meu coração. Ele nasceu do desejo de reunir mães para um momento de troca verdadeira, acolhimento e conversa sobre maternidade, inclusão e tudo que atravessa a nossa jornada”, afirma.

O evento acontece no dia 10 de abril, a partir das 15h30, no Moinho Business & Life, no bairro do Recife, reunindo mães típicas e atípicas, além de profissionais de diferentes áreas, em um ambiente que busca favorecer o diálogo sobre os desafios da maternidade contemporânea.

Com o tema “O cuidado une. Todos pertencem.”, a edição deste ano busca destacar a importância do olhar coletivo e do apoio mútuo.Fernanda ressalta que a maternidade atípica ainda é marcada por solidão e falta de informação, o que amplia as dificuldades enfrentadas pelas famílias.

“A maternidade em si já é um grande desafio. Quando a gente fala da maternidade atípica, a gente está falando de algo que vai além disso. Nada no mundo me preparou para ser mãe atípica, mas ser mãe atípica me preparou para quase tudo no mundo. Porque a gente está lidando com algo que ainda é pouco conhecido e que exige aprendizado constante”, relata.

Segundo ela, o encontro também cumpre um papel educativo ao ampliar o acesso à informação para além das famílias diretamente envolvidas.

A proposta, como define, é promover uma “inclusão inversa”, levando conhecimento à sociedade para que os ambientes se tornem mais preparados para acolher crianças neurodivergentes.

“Se a gente quer que os nossos filhos vivam uma inclusão real, nas escolas, nos condomínios, nos espaços de convivência, a gente precisa levar esse conhecimento para outras pessoas. Porque, se isso ficar só dentro das nossas casas, o mundo continua despreparado para receber essas crianças”, explica.

A programação inclui momentos de troca entre mães e participação de especialistas. Nesta edição, a principal convidada é a psiquiatra da infância e adolescência Rosa Magaly Moraes, que vem de São Paulo para conduzir a palestra central.

A proposta é unir acolhimento e embasamento científico, abordando temas como desenvolvimento infantil, saúde mental e os desafios da neurodiversidade.

“Eu sempre busco trazer esse lado científico para que a gente associe o acolhimento e a escuta ativa com conhecimento. A gente precisa entender o que já existe de pesquisa, de tratamento, de possibilidades. O autismo ainda precisa ser muito compreendido, então cada informação faz diferença”, afirma Fernanda.

Além do conteúdo técnico, o encontro aposta na força das experiências compartilhadas. De acordo com a idealizadora, o sentimento de pertencimento é um dos principais impactos relatados pelas participantes.

“Quando você encontra outras pessoas que vivem uma realidade semelhante à sua, você se sente pertencente. E isso muda tudo. Tem mães que estão começando agora, lidando com o diagnóstico, e encontram outras que já passaram por esse caminho. Essa troca acolhe, orienta e fortalece”, diz.

A proposta também inclui aproximar mães típicas da realidade da maternidade atípica, ampliando o olhar social sobre inclusão. Fernanda ressalta que o cuidado deve ser coletivo e que a responsabilidade pela construção de uma sociedade mais inclusiva é compartilhada.

Aberto ao público, o evento não é exclusivo para mães e pode ser frequentado por qualquer pessoa interessada no tema.

As inscrições são feitas por meio de contato via WhatsApp com a organização, pelo número (81) 99998-0895, e a participação custa R$ 250.

Veja também