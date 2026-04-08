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Estudos Rede de Mulheres Pesquisadoras de Futebol é lançada com coordenação de professora da UFPE Iniciativa tem o objetivo de mapear, conectar e dar visibilidade às mulheres que desenvolvem pesquisas sobre futebol no Brasil

A Rede de Mulheres Pesquisadoras de Futebol, iniciativa coordenada pela professora Soraya Barreto, do Departamento de Comunicação Social (DCom) e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi lançada.

A proposta foi articulada a partir de demandas que surgiram durante o 1º Seminário Internacional do Núcleo de Estudos Críticos de Feminismos, Gênero, Consumo e Capitalismo (FEGECCAP), que teve o tema “Gênero e esportes: o que os feminismos têm a dizer sobre práticas esportivas?”.

“A partir das conversas e provocações daquele encontro, surgiu a necessidade de ir além do debate pontual e construir algo mais robusto, identificar, conectar e tornar visível quem são as mulheres que pesquisam futebol no Brasil”, explica Soraya Barreto.

Após as discussões do seminário, foi elaborado um formulário em parceria com o FEGECCAP e o Observatório de Mídia (OBMídia) com o objetivo de identificar pesquisadoras e suas agendas de investigação.





A iniciativa também recebeu a colaboração do Ludopédio, maior portal de pesquisadores de esportes e futebol do Brasil, durante o “III Seminário Online do Ludopédio – Mulheres e Futebol”.

Entre os objetivos da Rede está a construção de um mapeamento sobre quem são, onde estão e o que pesquisam essas acadêmicas no campo do futebol.

Os primeiros resultados do mapeamento devem ser apresentados em 2027, durante o primeiro encontro da Rede, previsto para ocorrer no Campus Recife da UFPE.

“Para nossa alegria, o projeto foi aprovado na área de Divulgação Científica [do Edital Universal do CNPq], reforçando uma escolha política e metodológica central de produzir conhecimento e, ao mesmo tempo, fazê-lo circular, com compromisso público, visibilidade e impacto social”, afirma Soraya.

Além dela, o grupo ainda conta com a parceria das professoras e pesquisadoras Silvana Goellner (UFRGS), Mariane Pisani (UFPI), Caroline Almeida (PGEDF), Ana Carolina Vimieiro (UFMG) e Aira Bonfim (FGV).

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