Rede de supermercados promove campanha nacional de doação de alimentos

O Grupo Carrefour Brasil promove, neste sábado (21), uma campanha nacional de arrecadação de alimentos em todas as lojas das bandeiras. A ação acontece em parceria com a ONG Ação da Cidadania, na semana mundial da alimentação, que iniciou no último dia 16 de outubro.

Para cada quilo de alimentos não perecíveis arrecadados, a varejista oferecerá outro. O total será distribuído pela ONG Ação da Cidadania e pelo Bancos de Alimentos, às pessoas em situação de vulnerabilidade social de todas as regiões do País.

“Cerca de 33 milhões de brasileiros estão no nível grave de insegurança alimentar. A campanha reafirma o compromisso do Grupo Carrefour Brasil no combate à fome e à desigualdade social, promovendo alimentação saudável e acessível para todos”, afirmou a VP de Relações Institucionais, ESG e Comunicação do Grupo Carrefour Brasil, Maria Alicia Lima.

