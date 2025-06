Rede elétrica de Israel é danificada por ataques iranianos; aumenta número de mortes nos dois países

A- A+

Três pessoas morreram em Israel na última rodada de ataques lançados pelo Irã, de acordo com o serviço nacional de emergência do país, o Magen David Adom (MDA), citado pela CNN. Os ataques atingiram vários locais no centro e na costa de Israel, incluindo edifícios residenciais e a rede central de eletricidade.

De acordo, ainda, com a reportagem da CNN, o MDA disse ter atendido a quatro chamados e que dezenas de pessoas foram levadas para hospitais na região central.

As mortes adicionais elevam o número total de vítimas fatais em Israel para 17, desde que os dois países começaram a trocar ataques, na sexta-feira.





Pelo menos 224 foram mortos e 1.277 hospitalizados no Irã desde o início das hostilidades, disse o Ministério da Saúde do país, nesse domingo, conforme citado pela mídia oficial do Irã.

Rede elétrica

Os ataques iranianos danificaram a rede elétrica no centro de Israel, de acordo com a Israel Electric Corporation.

"As equipes estão trabalhando no terreno para neutralizar os riscos de segurança, em particular o risco de eletrocussão devido a fios elétricos rompidos. Ao mesmo tempo, estão sendo realizados trabalhos para reparar a infraestrutura e restaurar o fornecimento de eletricidade", disse a Israel Electric Corporation.

Ataques em andamento do Irã foram vistos e ouvidos na cidade israelense de Bat Yam na manhã desta segunda-feira (hora local), de acordo com a CNN.

Vários ataques foram ouvidos em uma área próxima à área de Tel Aviv quando o sol estava prestes a nascer na cidade.

