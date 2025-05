Rede elétrica teve 685 acidentes em 2024, menor número em oito anos

Em casa: não sobrecarregue as tomadas; não manuseie aparelhos com mãos ou corpo molhado.

Nas obras: atenção redobrada com escadas, vergalhões e ferramentas próximas à rede elétrica; sinalize locais com risco elétrico; contrate eletricistas capacitados para lidar com a rede; use os EPIs exigidos para qualquer atividade elétrica.