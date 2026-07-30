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EDUCAÇÃO Estudantes da rede estadual conquistam medalhas na Olimpíada Brasileira de Tecnologia Escolas do Recife conquistam ouro, prata e bronze e avançam para a última etapa da OBT, que ocorre em São Paulo, nesta sexta-feira (31)

Estudantes da rede estadual de Pernambuco conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze na Olimpíada Brasileira de Tecnologia (OBT). A premiação ocorreu na última terça-feira (28), no estado de São Paulo.

As equipes das Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) Engenheiro Lauro Diniz e da Dom Sebastião Leme, ambas do Recife, estão disputando a etapa nacional da competição em São Paulo.

No total, seis equipes da Erem Engenheiro Lauro Diniz, no Ipsep, bairro da Zona Sul do Recife, foram medalhistas na etapa de Prototipagem e se classificaram para a terceira e última fase.

Além disso, duas equipes da Erem Dom Sebastião Leme, também da capital pernambucana, receberam menções honrosas e garantiram a terceira fase da competição.

A última etapa utiliza a ferramenta Figma na produção dos designs de aplicativos, totalmente em concordância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os estudantes premiados recebem o convite para participar da última etapa, que será voltada para o desenvolvimento prático do sistema por meio da plataforma MIT App Inventor.

Propostas das equipes

O projeto da equipe Vanguarda, que levou a medalha de ouro para a Erem Engenheiro Lauro Diniz, propõe uma solução digital para a conscientização sobre a Síndrome de Down, reunindo informações acessíveis, orientações sobre inclusão e suporte para familiares, educadores e à sociedade em geral.

“Nos esforçamos muito para o desenvolvimento desse projeto, especialmente porque a conscientização sobre o tema era uma ideia que queríamos defender. A gente está feliz com a medalha de ouro, mas, acima de tudo, feliz por defender essa causa”, explicou Letícia Ramos, integrante do grupo.

As propostas submetidas pela escola também incluem ferramentas destinadas à cidadania e ao bem-estar social, como plataformas elaboradas para relatar questões de infraestrutura urbana, denunciar casos de maus-tratos e abandono de animais, e organizar a rotina de estudos por meio de Inteligência Artificial.

As escolas Erem Engenheiro Lauro Diniz, no Ipsep, e Erem Dom Sebastião Leme, no Ibura, ambas no Recife, se destacaram na Olimpíada Brasileira de Tecnologia ao conquistar medalhas e garantir vagas na fase final da competição nacional. | Foto: SEE-PE/Divulgação

O grupo Nexos, por exemplo, idealizou o aplicativo PetAlerta, que atua como canal de denúncia e também engloba orientações em relação aos cuidados com os animais de estimação.

“A ideia surgiu ao percebermos que a tecnologia pode auxiliar na denúncia e aproximar as pessoas de quem pode prestar socorro nessas situações. O nosso objetivo é tornar a proteção animal mais rápida, acessível e eficiente, incentivando toda a comunidade a participar dessa causa”, destacou a estudante Raissa Carla.

No ano passado, seis equipes da unidade escolar conquistaram medalhas de prata e bronze na OBT.

De acordo com o gestor da Erem Engenheiro Lauro Diniz, Pablo Melo, as conquistas são fruto do protagonismo estudantil estimulado no ambiente escolar.

“A preparação para as olimpíadas é compartilhada entre os próprios estudantes. Por meio dessas oportunidades, eles conseguem vislumbrar um futuro melhor”, reforçou o gestor.

Do mesmo modo, as duas equipes representantes da Erem Dom Sebastião Leme apresentaram iniciativas voltadas para a inclusão produtiva de pessoas em vulnerabilidade social no mercado de trabalho e para o descarte regular de resíduos por meio da gamificação, com um mecanismo de recompensas para estimular o engajamento da população.

“A participação na OBT 2026 tem sido um diferencial na formação dos nossos estudantes, que estão cada vez mais empolgados e motivados a aprender sobre lógica computacional e programação, aplicando esses conhecimentos no desenvolvimento de soluções inovadoras”, afirmou Leandro Santos, professor responsável pelos grupos Eletro Tech e Imperium Absolut.

A OBT é uma realização do Instituto Alpha Lumen, com apoio do Massachusetts Institute of Technology Brasil, em parceria com o Steam para a Educação Tecnológica, e faz parte da Semana da Escola Avança de Tecnologia.

A terceira fase da competição ocorre nesta sexta-feira (31), em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

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