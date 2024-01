A- A+

EDUCAÇÃO Rede Estadual de Ensino inicia processo de efetivação de matrícula; saiba mais Etapa segue até o dia 12 de janeiro, com 175.201 vagas ofertadas para estudantes novatos

A partir dessa terça-feira (2), a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) começa processo de efetivação de matrícula dos alunos novatos da Rede Estadual de Ensino. A etapa, que segue até o próximo dia 12 de janeiro, é importante para que o estudante possa garantir a sua vaga na instituição de ensino após o período de matrícula, encerrado no dia 26 de dezembro de 2023.

Para completar a etapa de efetivação, é necessário que o responsável leve os seguintes documentos presencialmente na escola escolhida: número da inscrição do Cadastro 2022; cópia da Certidão de Nascimento; original do histórico escolar ou declaração original da última escola em que estudou; comprovante de residência com CEP; cópia da carteira de vacinação; comprovante de tipo sanguíneo e fator RH e foto 3x4 recente.

As vagas não confirmadas retornarão para o sistema de cadastro no site Matrícula Rápida, e poderão ser preenchidas entre os dias 18 e 22 de janeiro. Os responsáveis pelo cadastro nesta fase devem efetivar as matrículas presencialmente nas escolas entre os dias 24 e 26 de janeiro.

Para 2024, foram ofertadas 175.201 vagas para estudantes novatos, das quais 97.903 foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais em processo realizado ao longo do segundo semestre de 2023. Das 77.298 vagas disponibilizadas no site Matrícula Rápida, 21.267 foram ocupadas por meio do cadastro.

Para mais informações e dúvidas, é indicado ligar para o número 0800-286-0086.

Cronograma

Efetivação da Matrícula: de 02 a 12 de janeiro

Cadastro Escolar - 2ª Rodada: de 18 a 22 de janeiro

Efetivação da Matrícula - 2º Rodada: de 24 a 26 de janeiro

