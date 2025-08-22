A- A+

EDUCAÇÃO Rede estadual de ensino inicia processo de transferências internas para o ano letivo de 2026 Cadastro voltado para os estudantes da rede estadual começa nesta segunda-feira (25) e vai até a sexta-feira (29)

O processo de transferências internas para o ano letivo de 2026 da rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira (25). Os interessados devem acessar o site www.siepe.pe.gov.br até a sexta-feira (29).

O cadastro é voltado para os estudantes da rede estadual que desejam vagas destinadas no 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e 2º e 3º ano do ensino médio.

Há disponibilidade de 23.869 vagas remanescentes para estudantes que já estão matriculados e desejam a transferência de escola.



Do total, 5.823 estão distribuídas no Recife, 3.698 nos demais municípios da Região Metropolitana e 14.348 no interior de Pernambuco, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Desse total de vagas de transferência disponíveis para 2026, 5.232 são para o ensino fundamental anos finais e 12.728 para o ensino médio. Também estão sendo disponibilizadas 5.909 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Secretaria de Educação de Pernambuco ressalta que as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não estão inseridas neste processo, já que o ingresso nessas unidades é feito mediante inscrição e processo seletivo.

Cadastro

Para solicitar a transferência é necessário possuir cadastro no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).



O CPF do responsável, dos menores de 18 anos, cadastrado na escola deve ser o mesmo do responsável que fará a solicitação de transferência.



Os pais que estiverem em dúvida se já possuem ou não esse cadastro podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número: 0800 286 0086.

Documentação

Ao final do processo de escolha da escola será emitido um comprovante de solicitação. Esse comprovante deve ser apresentado no ato da efetivação da matrícula junto com os demais documentos, diretamente na escola de destino, entre os dias 05 e 12 de janeiro de 2026.

Considerando que o processo de transferência é condicionado à existência de vagas na escola pretendida, na hipótese das vagas disponíveis já terem sido ocupadas, o aluno terá seu direito de permanência assegurado na escola em que já estuda.

Serviço

Processo de transferências internas para o ano letivo de 2026

Data: de 25 a 29 de agosto

Site: www.siepe.pe.gov.br

Contato: 0800 286 0086

