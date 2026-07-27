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educação Pernambuco: rede estadual de ensino iniciou segundo semestre do ano letivo nesta segunda (27) Neste segundo semestre do ano letivo, o principal direcionamento da rede estadual estará voltado para os índices educacionais

Cerca de 500 mil estudantes, de 1.085 unidades de ensino da rede estadual de Pernambuco, voltaram às aulas por todo o estado nesta segunda-feira (27).

No segundo semestre do ano letivo, o principal direcionamento da rede estadual estará voltado para os índices educacionais. O monitoramento contempla os indicadores utilizados na avaliação da educação básica, como o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe), que avalia a qualidade da rede por meio do desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática.

O indicador subsidia o planejamento, o acompanhamento de políticas educacionais e a definição de estratégias voltadas ao aprendizado e ao desenvolvimento da rede estadual.

Volta às aulas

O secretário estadual de Educação, Gilson Monteiro, acompanhado dos secretários executivos da pasta, visitou duas escolas localizadas no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, para acompanhar o desenvolvimento das atividades.

“A retomada às aulas marca o início de uma nova etapa de acompanhamento das ações pedagógicas previstas para este semestre. Estamos próximos dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Desejamos a todos que compõem a rede estadual um semestre letivo proveitoso, com a colaboração de todos para que a educação de Pernambuco continue sendo destaque no Brasil”, ressaltou Gilson Monteiro, secretário estadual de Educação.

As unidades que receberam os representantes foram a Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Senador Novaes Filho e a Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Professor Cândido Duarte.

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