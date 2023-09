A- A+

SOLIDARIEDADE Rede feminina do HCP promove festa de 15 anos para pacientes com câncer Evento contará com a solidariedade de diversos voluntários e oferecerá um momento de descontração para os jovens

Com o objetivo de aliviar um pouco a rotina de adolescentes que estão em tratamento contra o câncer, a Rede Feminina do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) promove no dia 24 de setembro, às 17h, a 6ª edição dos 15 Anos Solidários.

Neste ano o evento deverá reunir 28 adolescentes, sendo 20 meninas e oito meninos, que são pacientes do HCP, Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).

A festa será realizada no Arcádia de Apipucos e contará com 300 pessoas, entre familiares, profissionais de saúde e voluntários.

A organização ficará por conta dos assessores e cerimonialistas Flávia Cabral, Leonardo Burégio, da Alliance, Jane Monteiro, Priscila Borba, da Criativas, e da jornalista Marcela Sotero.

Na programação do domingo estão previstos momentos de descanso e beleza no Mar Hotel, em Boa Viagem. Com produção do ateliê de maquiagem Sandro Santos e vestidos e smokings Albérico Ribeiro. De lá os adolescentes seguem até o local do Baile, em veículos da Asa Branca.

No total, a festa acontece com ajuda de mais de 50 fornecedores do mercado de eventos do Recife. Todo o evento será realizado por meio de ações voluntárias, como, cerimonial, decoração, local, jantar, foto, filmagem, banda, estrutura, iluminação, DJ, entre outros.

Para os familiares que virão de outras cidades, a Rede Feminina disponibilizará acomodação na Casa de Mirella, centro de apoio à pacientes com câncer, onde receberão todo suporte necessário, inclusive, com cabelo e maquiagem.

SAIBA COMO APADRINHAR O EVENTO

O evento tem a proposta de criar vínculos duradouros de acolhimento, amizade e amor para as crianças e adolescentes. Os organizadores contam com pessoas ou empresas que possam apadrinhar os jovens, seja com contribuição financeira ou com "do coração": conversando, apoiando, dando suporte emocional durante todo o tratamento e após.

"A proposta do padrinho é ser alguém próximo, que possa promover uma palavra de esperança, um ombro amigo, um passeio diferente. Alguém que tire esses adolescentes do dia a dia do hospital, que traga momentos de amor durante tantos momentos de luta", explicou Maria Da Paz Azevedo, presidente da Rede Feminina.

Quem se interessar em ser padrinho/madrinha ou saber um pouco mais, pode entrar em contato com as organizadoras do evento por meio dos seguintes telefones (81) 3217.8236 ou 99296.2577.

