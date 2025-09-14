A- A+

SABOTAGEM A Ucrânia reinvindica contra rede ferroviária russa, que deixou pelo menos três mortos Maquinista morreu após trem descarrilhar na região de Leningrado, no oeste da Rússia

A Ucrânia foi responsável por duas operações de sabotagem neste fim de semana contra a rede ferroviária russa, que deixou pelo menos três mortos, informou uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) neste domingo (14).

Em uma mensagem transmitida à AFP, esta fonte anônima afirmou que o GUR, em cooperação com unidades do exército, realizou o ataque de sábado na região russa de Oriol, bem como outro no domingo em Leningrado.



Um trem descarrilou neste domingo (14), na região de Leningrado, no oeste da Rússia, provocando a morte do maquinista, anunciou o governador da região.



“As operações de resgate são realizadas após o descarrilamento de uma locomotiva perto da estação de Semrino, no distrito de Gatchina, na região de Leningrado”, declarou o governador Alexander Drozdenko no Telegram.

“O maquinista morreu. Ele ficou preso na cabine e faleceu na ambulância após ser libertado”, acrescentou.

Em outro incidente, um trem de carga com 15 vagões-tanque vazios descarrilou na mesma região, mais ao sul, sem deixar vítimas, indicou Drozdenko em outra mensagem.

"Os investigadores estão considerando a possibilidade de uma sabotagem", acrescentou. No sábado, a explosão de um artefato em um trecho de uma ferrovia na região oeste de Oriol deixou três mortos.

A rede ferroviária russa foi afetada em vários benefícios por descarrilamentos, explosões e incêndios que as autoridades atribuem a sabotagens da Ucrânia. Kiev garante que a Rússia utiliza sua rede ferroviária para transportar tropas e combustível para suas forças militares na Ucrânia.

