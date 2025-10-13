A- A+

Empreendedorismo Social Rede Muda Mundo anuncia Casa Zero 83 para fomentar inovação e cultura em João Pessoa Iniciativa leva a experiência da Casa Zero ao Centro Histórico da capital paraibana, conectando poder público, empresas e sociedade civil

A experiência de impacto social e inovação da Rede Muda Mundo vai chegar até a cidade de João Pessoa. O prefeito da capital da Paraíba, Cícero Lucena, assinou nesta segunda-feira (13) o protocolo de intenções que marca a chegada da Casa Zero 83.



O projeto tem como objetivo impulsionar o Centro Histórico da cidade por meio da economia criativa, fortalecendo setores como arte, cultura, gastronomia e comércio local.

A nova unidade em João Pessoa é inspirada na Casa Zero 81, experiência do Recife, e receberá consultoria do fundador da Casa Zero e CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva.

Casa Zero 83

A Casa Zero 83 funcionará como um hub de inovação social, reunindo diferentes áreas da administração municipal, entre elas as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e a recém-criada Secretaria de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro).

O espaço sediará eventos, promoverá ações integradas e oferecerá serviços voltados à população local.

Durante a assinatura do protocolo, o prefeito Cícero Lucena destacou o compromisso do município com a iniciativa.

“O nosso objetivo é promover a mobilização e o engajamento de todos que possam contribuir. A prefeitura, ciente de sua responsabilidade, estará totalmente envolvida, oferecendo todo o suporte necessário”, afirmou.

O primeiro passo para o desenvolvimento do projeto da Casa Zero 83 será a escolha de um imóvel com valor histórico no coração da cidade.

Apesar da ausência de definição do local que será a sede da Casa Zero 83, as primeiras ações já estão em andamento.

Segundo Fábio Silva, a implantação será estruturada em três eixos principais. Os passos serão o mapeamento social de iniciativas e talentos da região, o engajamento do setor empresarial e a colaboração integrada entre sociedade civil, empresas e poder público para garantir a sustentabilidade do projeto.

“A expansão da Casa Zero para João Pessoa é muito mais do que abrir um novo espaço físico. É sobre conectar pessoas, ideias e soluções para transformar realidades", iniciou Fábio Silva.

"Acreditamos na força da colaboração entre poder público, empresas e sociedade civil, e é essa união que vai impulsionar o Centro Histórico e gerar novas oportunidades aqui. A Casa 083 nasce para ser um catalisador de criatividade, inovação e desenvolvimento humano, colocando João Pessoa no mapa das cidades que pensam o futuro com propósito e impacto”, completou o fundador da Casa Zero e CEO da Rede Muda Mundo.

Com informações de assessoria

