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Solidariedade Rede Muda Mundo realiza campanha para ajudar pessoas atingidas pelas chuvas na RMR CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, participou de entrevista na Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça-feira (5), destacando a coleta de quatro toneladas de doações

Em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM nesta terça-feira (5), o CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, divulgou uma campanha de solidariedade para apoiar famílias, comunidades e projetos sociais que foram atingidos pelas chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR), nos últimos dias.

Nos primeiros momentos da ação, a Rede Muda Mundo, por meio do Transforma Brasil, coletou quatro toneladas de doações, entre alimentos, cestas básicas, kits de higiene, materiais de limpeza e itens de primeira necessidade.

A entrega às lideranças de 27 projetos sociais que fazem parte da rede ocorreu nesta terça, na Casa Zero, localizada no Bairro do Recife.

No total, 28 comunidades da RMR vão ser beneficiadas pelas doações, numa estimativa de 1200 famílias atingidas.

De acordo com Fábio Silva, a campanha reforça o papel da sociedade civil de ajudar em momentos necessários como o estágio de alerta máximo que foi alcançado por diversos municípios do estado em razão das chuvas.

"Quando uma cidade enfrenta uma situação como essa, a solidariedade não pode ficar apenas na intenção. Precisa virar resposta concreta, chegar no território, bater na porta de quem perdeu alimento, móveis, documentos, segurança e parte da própria rotina. Essas quatro toneladas de doações são fruto de uma rede que se moveu rápido porque entendeu que, em momentos difíceis, cada hora importa", afirmou o CEO da Rede Muda Mundo.

Durante a entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, Fábio Silva destacou a continuidade da campanha e arrecadação enquanto os projetos sociais estiverem necessitando de apoio.

"Aquilo que está na sua casa, em bom uso, mas que você não está usando, é hora de doar. Estamos precisando de colchão, alimento, material de higiene pessoal, cesta básica e eletrodoméstico. Você pode passar e deixar na Casa Zero. Se você não puder deixar, entre em contato com o pessoal da Casa Zero que eu acho um jeito de mandar buscar”, detalhou Fábio Silva.

Ainda segundo o empreendedor social, em situações de emergência é importante a organização para coletar o material doado e garantir que seja entregue às pessoas que estão precisando. Ele valorizou a atuação da Rede Muda Mundo, por meio do Transforma Brasil.

"Não tem a menor possibilidade de uma doação não chegar na ponta na vida de quem mais precisa", completou.

As pessoas interessadas em ajudar podem contribuir por meio de doações financeiras. A chave Pix da campanha é [email protected].

Dados bancários para doação:

Conta de débito: 3190

Conta: 352088-9

Tipo: conta-corrente

Mais informações sobre a campanha, formas de contribuição e pontos de coleta estão disponíveis no Instagram @redemudamundo.

Confira a entrevista completa:





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