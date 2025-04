A- A+

Ação Social Rede Muda Mundo é convidada para ser apoiadora oficial da Brazil Conference O evento acontecerá presencialmente em Boston, entre os dias 11 e 13 de abril, com o objetivo de discutir e propor soluções para os principais problemas do Brasil

A Rede Muda Mundo, representada pelo fundador, Fábio Silva, foi convidada para ser a apoiadora oficial da Brazil Conference 2025, criada em parceria entre estudantes de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology (MIT), com o objetivo de discutir e propor soluções para os principais problemas do Brasil. O encontro acontecerá entre os dias 11 e 13 de abril, em Boston, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo de cada painel por meio do canal oficial do evento no YouTube.





"Sou um entusiasta da Brazil Conference e de tudo que ela faz. Já estive lá em uma edição anterior e voltar agora para apoiar as iniciativas de impacto, melhorando a vida dos brasileiros, é a missão da Rede Muda Mundo. Serão iniciativas de diferentes regiões do Brasil, dando visibilidade para líderes sociais. Faltava um parceiro para trazer um programa de mentoria de acompanhamento e ficamos felizes com esse convite", afirmou o fundador.

As iniciativas brasileiras escolhidas pela Brazil Conference lidam com diversos projetos de impacto social. A Amigos Inclusivo, de Laura Kieling, por exemplo, atua na inclusão de pessoas com deficiência (PcDs), adaptando bonecos para crianças com características físicas específicas, por meio de impressão 3D de acessórios personalizados.

Daiana Alves, arqueóloga especializada em arqueobotânica, foi escolhida por conta da pesquisa que faz sobre povos indígenas e as plantas da Amazônia, investigando como as sociedades indígenas moldaram o território e construíram florestas culturais.

Já a Syncker, sob a liderança de Celso Berri, é uma Inteligência Artificial espacial que automatiza o monitoramento do progresso de projetos de construção civil, auxiliando a impedir atrasos nas obras e desperdícios. Quem também usa IA é a BTTracker, atuando na área de dados climáticos para detectar, prever e prevenir queimadas florestais. Participam do projeto Gabrielle Alves, Fernando Alves e Matheus Colhyêr.

"Vamos viajar para os Estados Unidos na próxima quarta-feira para acompanhar a Conferência e construir um programa de 12 meses de profissionalização para as iniciativas, ajudando os líderes a alcançarem o impacto social ainda maior por meio da captação de recursos", completou.

Em fevereiro deste ano, a Rede Muda Mundo divulgou um relatório de resultados referentes a 2024, apontando que mais de 15 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo projeto. O time de voluntários cadastrados chega a 1,3 milhão de pessoas, além de um modelo de franquia social que fortalece a sustentabilidade financeira das iniciativas sociais.

