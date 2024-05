A- A+

RIO GRANDE DO SUL Rede Muda Mundo e Transforma Brasil enviam caminhão com mais de 30 toneladas de donativos para o RS A ação solidária integra a campanha "SOS Rio Grande do Sul", que tem como objetivo oferecer assistência emergencial às áreas afetadas pelas fortes chuvas no estado

Nesta quarta-feira (15), um caminhão com mais de 30 toneladas de suprimentos partiu do Recife, capital de Pernambuco, com destino ao município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A Cidade integra a região metropolitana de Porto Alegre e passa pela terceira enchente desde 2023.

A ação solidária integra a campanha “SOS Rio Grande do Sul”, que tem como objetivo oferecer assistência emergencial às áreas afetadas pelas fortes chuvas no estado.

A iniciativa é resultado de uma colaboração entre a Rede Muda Mundo, através do Transforma Brasil, a rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma, evidenciando um esforço conjunto para fornecer apoio vital às comunidades em situação de vulnerabilidade.

Entre os itens enviados no caminhão estão alimentos, produtos de higiene e outros artigos essenciais, que se tornam imprescindíveis para mais de 80 mil gauchos que estão desabrigados.

Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, assumiu um papel ativo nesse ação humanitária e desembarcou no Rio Grande do Sul, na tarde da terça (14). O propósito é coordenar eficazmente todas as etapas da campanha, desde a mobilização de recursos até a distribuição dos suprimentos às comunidades necessitadas.

“Minha jornada humanitária me levou a testemunhar tragédias como Brumadinho, Petrópolis e enchentes no Nordeste. Porém, nada me preparou para a escala avassaladora do sofrimento que estou presenciando aqui no Rio Grande do Sul", relatou Fábio.

A urgência da ação fica ainda mais evidente diante dos números divulgados, na última segunda-feira (13), pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Até o momento, foram registradas 149 mortes relacionadas ao desastre e 806 pessoas feridas. Além disso, mais de 538.245 mil pessoas encontram-se desalojadas, e 127 estão desaparecidas — outras 77.405 estão recolhidas em abrigos, evidenciando a magnitude da crise humanitária que assola o estado.

Segundo o CEO da Rede Muda Mundo, a campanha visa não apenas a atenuar os impactos imediatos da situação atual, mas também a estabelecer um ciclo de solidariedade e apoio contínuo às regiões afetadas por crises e desastres naturais.

A união de esforços de diferentes entidades e ações coordenadas como esta evidenciam a importância e o potencial transformador da solidariedade em tempos de adversidade.

“Agradeço a todos que já se uniram a nós, mas ainda precisamos de mais apoio. Por isso, com toda minha sinceridade, peço: doe, participe, envolva-se. Não podemos deixar ninguém para trás! Só há uma certeza: juntos somos mais fortes”, completou Fábio Silva.

