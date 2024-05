A- A+

Rio Grande do Sul Rede Muda Mundo e Transforma Brasil se unem à Neoenergia para ajudar vítimas do RS Projeto Conta do Bem, da empresa de energia, permite que clientes possam aderir à doação voluntária na conta de luz

A Rede Muda Mundo, por meio do Transforma Brasil e do Porto Social, estabeleceu uma parceria com a Neoenergia Pernambuco para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, através do Projeto Conta do Bem. A iniciativa visa fortalecer os laços de solidariedade e oferecer uma maneira prática e acessível para que os pernambucanos possam contribuir.

O Conta do Bem, uma iniciativa da Neoenergia, permite que os clientes adiram à doação voluntária através de sua conta de luz. Ao unir forças, a Rede Muda Mundo facilita a canalização dessas doações para ajudar aqueles que foram afetados pelas recentes enchentes na região Sul do País.

A adesão é simples: os pernambucanos podem optar por fazer doações no valor de R$ 2,33 durante um período de três meses, através do site www.portosocial.org/contadobem. Essas contribuições serão fundamentais para fornecer assistência às comunidades que enfrentam desafios decorrentes do desastre natural.

"Estamos entusiasmados em unir forças com a Neoenergia e o projeto Conta do Bem para ajudar aqueles que mais precisam neste momento difícil", disse Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo. "A solidariedade é o coração de nossa missão, e essa parceria demonstra como podemos nos unir para fazer a diferença", completou.

