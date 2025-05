A- A+

Autocuidado Rede Muda Mundo promove programa de saúde emocional para acolher mulheres líderes sociais do Recife O evento acontece nesta quinta-feira (15), no Espaço Mãetamorfose, no Pina

A Rede Muda Mundo, por meio da Fábrica do Bem, realiza nesta quinta-feira (15), às 16h, mais uma edição do Programa de Autocuidado e Saúde Emocional (PAUSE), voltado à promoção da saúde mental de mulheres que atuam como lideranças comunitárias no Recife e na Região Metropolitana.

O encontro será realizado no Espaço Mãetamorfose, localizado na Avenida Antônio de Goes, no bairro do Pina, Zonal Sul da cidade.

A atividade reunirá mais de 30 líderes sociais femininas em uma roda de escuta, acolhimento e fortalecimento emocional.

O objetivo é oferecer um espaço seguro para que essas mulheres, que dedicam suas vidas ao cuidado com o outro, também possam cuidar de si.

O PAUSE busca romper com a lógica do esgotamento emocional e criar oportunidades de respiro e regeneração psíquica.

“Saúde mental não pode esperar. É pauta urgente. É prioridade”, afirma a CO-CEO da Rede Muda Mundo, Návila Alencastro, ao destacar o compromisso do programa com o bem-estar de agentes sociais que atuam na linha de frente da transformação de suas comunidades.

O encontro contará com a presença das fundadoras do Espaço Mãetamorfose, Bruna Monteiro e Dulce Gayoso, além de empresárias apoiadoras, cuja contribuição tem sido fundamental para a continuidade do programa.

Serviço:

Encontro do PAUSE – Programa de Autocuidado e Saúde Emocional

Endereço: Espaço Mãetamorfose – Av. Antônio de Goes, n.º 449, Empresarial Newton Santos, 8º andar – Pina, Recife

Mais informações:

@redemudamundo |

@afabricadobem |

@espacomaetamorfose

