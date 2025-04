A- A+

EDITAL Rede Muda Mundo: Porto Social lança oitava edição do CAIS Recife, que incentiva projetos sociais A oitava edição do CAIS Recife, programa do Porto Social, da Rede Muda Mundo, de qualificação e fortalecimento de iniciativas sociais no Recife, oferece 75 vagas para projetos que atuam em territórios com foco em transformação social

O Porto Social, organização integrante da Rede Muda Mundo, lançou nesta quarta-feira (2) a oitava edição do CAIS Recife programa de qualificação e fortalecimento de iniciativas sociais na capital pernambucana. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de maio, por meio do site oficial do Porto Social.

O edital oferece 75 vagas para projetos que atuam em comunidades e territórios com foco em transformação social. Este ano, a iniciativa conta com um aporte de R$ 1 milhão da Prefeitura do Recife, reforçando a parceria entre o poder público e as organizações da sociedade civil.

Para o prefeito João Campos, a ação é uma forma de potencializar a força de quem já está mobilizado pela mudança.

"Não faltam pessoas que querem contribuir de alguma forma para transformar o mundo e mudar a vida de quem mais precisa. Mas até mesmo essa vontade tem que ser canalizada, organizada para que a gente possa atingir resultados, seja no poder público, na iniciativa privada ou no terceiro setor. Com esse programa, a gente reforça o nosso compromisso em apoiar boas iniciativas de transformação social", afirmou o gestor.

CAIS Recife

Os projetos selecionados durante o programa terão acesso a mentorias especializadas, capacitações estratégicas e suporte técnico, contribuindo para o fortalecimento, a sustentabilidade e o alcance das ações no território.

Os projetos selecionados terão acesso a mentorias especializadas, capacitações estratégicas e suporte técnico. Foto: Divulgação/Rede Muda Mundo.

Segundo Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, o CAIS tem se consolidado como uma plataforma de transformação concreta na vida de empreendedores sociais e das comunidades onde atuam.

"Mais do que formar lideranças ou estruturar iniciativas, o CAIS impulsiona uma rede de impacto que transforma territórios inteiros. A cada edição, vemos ideias se tornarem soluções e pessoas se tornarem protagonistas de mudanças reais. O programa vem se consolidando, também, como uma política pública voltada à profissionalização de projetos sociais nos territórios", destacou Fábio.

Desde sua criação, o CAIS Recife já qualificou mais de 450 iniciativas, beneficiando diretamente milhares de pessoas. Um dos exemplos de destaque é o projeto Amor Forte, na Zona Oeste do Recife. Após passar pela incubação, o grupo ampliou seu alcance de 900 para mais de duas mil pessoas.

"O Porto Social foi fundamental para a profissionalização do nosso trabalho. Passamos de um impacto de 900 pessoas para mais de duas mil, e tudo isso graças ao aprendizado e ao apoio que recebemos. O CAIS transformou nossa forma de atuar e ajudou a alavancar nossa missão", relatou Adriana Souto, coordenadora do projeto.

