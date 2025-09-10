Rede Muda Mundo e Instituto Stone levam ação de impacto social ao MIMO Festival em Olinda

A- A+

A Rede Muda Mundo participa do MIMO Festival, que será realizado de 12 a 14 de setembro, em Olinda (PE), com uma campanha de arrecadação em parceria com o Instituto Stone. A iniciativa faz parte de uma parceria nacional, que tem o pontapé inicial durante o evento, aproveitando a visibilidade da programação para mobilizar o público, ampliar o impacto social e financiar programas de qualificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade.





Empreendedores formados pela Casa Zero, centro de inovação da Rede Muda Mundo voltado à transformação de territórios por meio da economia criativa, cultura e inclusão produtiva, vão atuar na linha de frente da ação. Eles serão responsáveis pela produção e venda de alimentos e pela comercialização de produtos autorais, entre eles copos reutilizáveis com arte exclusiva do artista Rafa Mattos, que desenvolveu as peças para apoiar a iniciativa. A campanha convida o público a participar de um movimento coletivo sob o conceito “Leve sua lembrança do MIMO e transforme vidas”.

"A parceria com o Instituto Stone no MIMO Festival reforça o propósito da Rede Muda Mundo de transformar territórios e gerar oportunidades reais para quem mais precisa. Ver empreendedores formados pela Casa Zero ocupando a linha de frente desta ação, produzindo, vendendo e se conectando com o público, mostra que o impacto é coletivo e sustentável. Estamos unindo cultura, inclusão produtiva e engajamento cívico para criar um movimento que vai muito além do festival e que inspira novas formas de promover transformação social no Brasil", afirmou Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo.

"Essa estratégia fortalece o ciclo de impacto, em que quem já foi beneficiado gera renda para si e, ao mesmo tempo, contribui para a transformação de outras pessoas. Todos ganham: quem vende, quem compra e quem será beneficiado", complementa Carolina da Costa, Diretora de Impacto e Sustentabilidade da Stone e Presidente do Instituto Stone.

O MIMO Festival, considerado o maior festival gratuito de música do Brasil e um dos maiores do mundo, celebra nesta edição o retorno à cidade onde nasceu, em 2004. Com a Stone como meio de pagamento oficial, o evento se consolida como palco de uma iniciativa que une cultura, inclusão produtiva e engajamento cívico, agregando um componente de impacto social estruturado que aproxima o público de uma causa coletiva.

Além das ações durante o festival, a parceria também prevê mentorias de inclusão produtiva para cerca de 200 empreendedores após o evento. Eles terão acesso ao Impulso Stone, programa do Instituto Stone realizado em parceria com o Banco Pérola e a Free Helper, que oferece capacitação, acesso a microcrédito e integração a uma comunidade de apoio, criando condições estruturais para o crescimento de pequenos negócios.

